曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊5日首戰以0比3不敵澳洲，賽後總教練曾豪駒出席記者會，除了向台灣球迷表達感謝，也坦言結果不如預期，身為總教練責任在自己身上。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

曾豪駒表示，首先要感謝遠道從台灣來到日本加油的球迷，以及在台灣透過轉播關注比賽的支持者，「大家都很期待，但今天的結果不如預期，責任還是在我總教練身上，沒有讓大家享受到最好的狀況，去把這場該贏的比賽拿下來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到打線表現，曾豪駒指出，這是球隊在本屆經典賽的第一場比賽，球員在掌握比賽節奏上可能還沒有完全進入狀況，但大家都很努力想把最好的表現帶到場上。他也強調，這場比賽已經結束，球隊必須盡快調整心情，專注準備接下來的比賽。

投手調度方面，曾總表示，先發投手徐若熙前4局壓制力不錯，球隊原本就設定陳柏毓作為第二任先發投手。對於陳柏毓挨轟狀況，他直言，一開始有一個死球保送後，後續的失投球被掌握到。

「我覺得他整體上去的時候，是有準備好，只是可能在那時候還未進入狀況的時候，被對方掌握住。」曾總表示

另外，媒體關心徐若熙只投4局、球數尚未達上限就退場的原因。曾豪駒表示，教練團在比賽過程中持續觀察徐若熙每一局的狀態，加上對方打線進入第二輪攻擊，因此在4局結束後決定更換投手。他進一步指出，投手使用仍須依照大會相關規定。

首戰遭到完封，曾總表示，「今天結果不如預期，責任還是在我總教練身上，沒有讓大家調整到最好的狀況，去把這場該贏下的比賽拿下來。」