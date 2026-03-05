運動雲

平日白天照樣爆量收看　Netflix播WBC局間插廣告引熱議

▲WBC中華隊投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）今（5日）在東京巨蛋點燃戰火，首日由預賽C組中華隊對澳洲率先登場；儘管是平日白天，仍吸引大批球迷透過Netflix收看；不過比賽直播期間，轉播畫面在局間「突然切換進入廣告」，讓不少觀眾當場愣住，相關討論迅速在社群平台發酵。

本屆WBC日本地區未安排傳統電視轉播，改由Netflix獨家進行賽事直播；雖然局間插播廣告在賽前已有相關說明，但訂閱制平台過往多以「不中斷觀影」形象深植人心，臨場出現與電視轉播相似的廣告節奏，仍讓部分球迷感到意外。

不少網友在X（前Twitter）上留言表示，「Netflix也有廣告啊」、「跟電視轉播差不多的時間點會進CM」、「第一次看到Netflix插廣告」、「在Netflix看WBC結果還是會插廣告」。

也有人好奇是否「不論哪個方案都會出現廣告」，甚至有用戶分享自己已選擇標準方案，仍在局間看到廣告畫面，顯示討論焦點已從賽事內容延伸至平台轉播模式。

外界普遍認為，Netflix為取得WBC轉播權投入不小成本，開幕戰又是平台直播策略首次大規模接受球迷檢視，轉播節奏與商業模式自然成為焦點。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

