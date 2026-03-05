李杜軒號召百人超大團到場應援！徐若熙4局無失分完美回應





▲ 李杜軒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋點燃戰火，中華隊首戰由「龍之子」徐若熙先發對上澳洲。現場除了大批台灣球迷進場應援之外，軟銀鷹球團亞洲區球探代表李杜軒也號召超過百名好友組成「百人團」進場觀戰，一同為徐若熙加油。

李杜軒受訪時透露，這次特地邀集朋友一起來東京巨蛋看球，「我們這次一百多個朋友來看，全部都是台灣人。」他笑說，大家各自訂機票與飯店，再在東京集合，因此形成規模不小的應援團。

談到百人團的組成，他表示大多都是多年朋友與棒球圈好友，大家因為熱愛棒球、支持中華隊而相約前來。雖然沒有特別設計團名或布條，但大家的共同目標很簡單，就是進場為中華隊與徐若熙加油。

東京巨蛋當天湧入大量台灣球迷，場外到看台處處可見「Team Taiwan」球衣與國旗飄揚，整體氛圍宛如台灣主場。李杜軒也笑說，由於球場內外人潮實在太多，要湊齊百人團拍大合照都不太容易，「巨蛋人太多了，真的很難約。」





▲ 林威助。（圖／記者王真魚攝）

除了球迷之外，中華隊後勤團隊中的重量級人物也現身東京巨蛋。中華隊情蒐團隊陳偉殷、林威助也到場關注比賽。林威助在東京巨蛋外被不少球迷認出，紛紛上前合照，展現超高人氣。

李杜軒也透露，前一天與徐若熙簡單聊到目前的調整狀況，對方表示整體感覺不錯，「他有跟我說狀況很好。」李杜軒認為，以徐若熙近期的準備情況來看，只要把自己的節奏投出來，應該能有不錯的表現。

如同李杜軒所說，徐若熙此戰繳出完美好投，主投4局只被敲2安，用球數53球，另有3次三振，沒有任何保送，無失分退場，球速最快153，由陳柏毓接手登板，中華隊5局挨轟，目前0比2落後。

▲陳偉殷 。（圖／記者王真魚攝）