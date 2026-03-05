運動雲

>

為圓生涯清單！克蕭披星條旗拚WBC金牌　洛磯球評一句話全場笑

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

前洛杉磯道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）雖在道奇奪下2025年世界大賽冠軍後宣布告別大聯盟，但他並未就此遠離投手丘，為了完成生涯最後一張「願望清單」，克蕭選擇披上美國隊星條旗戰袍，盼在世界棒球經典賽拚下冠軍與金牌榮耀。

臺灣時間5日，克蕭於美國隊以14比4擊敗科羅拉多洛磯的熱身賽中投0.2局，即便只是表演賽，他一踏上投手丘仍讓老對手感慨萬千。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洛磯轉播球評、前外野手史皮爾博格斯（Ryan Spilborghs）在場中訪問收尾時，直接「補刀」說出許多洛磯球迷的心聲：「我代表所有洛磯隊的人，我們很高興看到你退休。（讚許之意）」

這句話並非毫無來由，史皮爾博格斯在2005至2011年效力洛磯期間，生涯面對最多的投手正是克蕭；他對戰克蕭合計42打席僅繳出36打數6安打、打擊率0.167，並吞下13次三振。

若看團隊層級，洛磯打線面對克蕭同樣吃盡苦頭：累積1279個打席僅打出0.231／0.286／0.351的三圍數據，三振率達25%；更令洛磯難忘的是，克蕭生涯唯一一場無安打比賽，正是2014年對洛磯投出。

事實上放眼全聯盟，不只洛磯，許多球隊與打者都可能慶幸「以後例行賽不用再碰到克蕭」；但對參與WBC的球員而言，這位傳奇左投仍可能在賽場上成為難纏的對手。

對克蕭而言，這趟國家隊旅程不只是延長棒球生涯的尾聲，更是一次圓夢。他在受訪時坦言，能加入美國隊對他意義非凡。

「真的太棒了老兄，這是我人生清單上的事情，能做這件事、成為這個團體的一份子意義重大，你知道嗎？我想做這件事很久了，尤其在看過冬季奧運、看到那些打冰球的男生女生後，這感覺就是一件很酷的事；能贏得金牌，胸前還寫著『USA』，真的很特別。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

【男人的義氣呢？】偷吃麥噹噹約好不跟媽媽說 爸反手錄影片出賣兒子XD

熱門新聞

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

2李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

3快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

4快訊／李灝宇傷退換張政禹！

5張政禹到日本了！接通知嚇一跳

最新新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2全英賽台灣內戰　周天成晉級16強

3徐若熙東京巨蛋開箱日網狂讚太猛

4陳傑憲觸身球提前退場　傷勢賽後說明

5Netflix播WBC局間插廣告引熱議

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366