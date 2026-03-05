為圓生涯清單！克蕭披星條旗拚WBC金牌　洛磯球評一句話全場笑

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

前洛杉磯道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）雖在道奇奪下2025年世界大賽冠軍後宣布告別大聯盟，但他並未就此遠離投手丘，為了完成生涯最後一張「願望清單」，克蕭選擇披上美國隊星條旗戰袍，盼在世界棒球經典賽拚下冠軍與金牌榮耀。

臺灣時間5日，克蕭於美國隊以14比4擊敗科羅拉多洛磯的熱身賽中投0.2局，即便只是表演賽，他一踏上投手丘仍讓老對手感慨萬千。

洛磯轉播球評、前外野手史皮爾博格斯（Ryan Spilborghs）在場中訪問收尾時，直接「補刀」說出許多洛磯球迷的心聲：「我代表所有洛磯隊的人，我們很高興看到你退休。（讚許之意）」

這句話並非毫無來由，史皮爾博格斯在2005至2011年效力洛磯期間，生涯面對最多的投手正是克蕭；他對戰克蕭合計42打席僅繳出36打數6安打、打擊率0.167，並吞下13次三振。

若看團隊層級，洛磯打線面對克蕭同樣吃盡苦頭：累積1279個打席僅打出0.231／0.286／0.351的三圍數據，三振率達25%；更令洛磯難忘的是，克蕭生涯唯一一場無安打比賽，正是2014年對洛磯投出。

事實上放眼全聯盟，不只洛磯，許多球隊與打者都可能慶幸「以後例行賽不用再碰到克蕭」；但對參與WBC的球員而言，這位傳奇左投仍可能在賽場上成為難纏的對手。

對克蕭而言，這趟國家隊旅程不只是延長棒球生涯的尾聲，更是一次圓夢。他在受訪時坦言，能加入美國隊對他意義非凡。

「真的太棒了老兄，這是我人生清單上的事情，能做這件事、成為這個團體的一份子意義重大，你知道嗎？我想做這件事很久了，尤其在看過冬季奧運、看到那些打冰球的男生女生後，這感覺就是一件很酷的事；能贏得金牌，胸前還寫著『USA』，真的很特別。」