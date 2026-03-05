萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

▲台灣球迷擠爆東蛋 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／日本東京報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋點燃戰火，中華隊首戰對上澳洲。東京巨蛋湧入大批台灣球迷，身穿「Team Taiwan」球衣、手持國旗的人潮把整個場外染成一片紅藍白，形成「人山人海」的壯觀景象，不少球迷直呼，「真的像把台北大巨蛋搬到東京。」

本屆經典賽中華隊分在東京巨蛋C組預賽，吸引大量台灣球迷跨海應援。比賽日上午開始，東京巨蛋外已可見成群結隊的球迷聚集，許多人穿著中華隊球衣或披著國旗拍照打卡，高喊「台灣隊加油」，氣氛相當熱烈。隨著開賽時間接近，人潮持續湧入，整個東京巨蛋周邊幾乎被Team Taiwan的身影包圍。

一名來自台灣的劉姓球迷接受訪問時表示，自己這趟「All-in」觀賽，一口氣安排觀看4場比賽，甚至連澳洲對捷克的比賽也不錯過。她透露，門票是透過日本朋友幫忙抽籤與購買才順利入手，「去年12月開賣就開始準備，能買到真的很幸運。」

她直言，本屆WBC星度極高，各國陣容都非常完整，「我覺得今年可能是歷史上星度最高的一屆。」談到旅美好手李灝宇因傷退賽，他也坦言相當可惜，「看到消息時真的很驚訝，如果沒有受傷，我覺得這次可能是歷史上徵召最強的一次。」

劉先生笑說，東京街頭幾乎被台灣球迷「佔領」，「在路上看到滿街都是Team Taiwan，很多人拿國旗，感覺就像在台北大巨蛋。」朋友之間甚至開玩笑說，「這次是台北進攻東京。」





▲台灣球迷自製Team Taiwan國旗 。（圖／記者王真魚攝）

她透露自己從職棒元年就開始看球，至今已經35年，是統一獅死忠球迷。這次特別想替旅外球員加油，「像莊陳仲敖、林維恩、沙子宸這些年輕球員，一個人在國外打拚很辛苦，希望在國際賽能讓他們感受到全台灣的支持。」

這趟觀賽之旅包含機票、住宿、門票與周邊商品，大約花費10萬元台幣，但他仍覺得非常值得，「這是體驗式經濟，是一輩子的回憶。」

經典賽中華隊在台灣時間上午11點在東京巨蛋首戰澳洲隊，即便是平日上午且沒有日本隊比賽，東京巨蛋看台仍湧入大量觀眾，讓日媒爭相報導，日本轉播單位球評吉井理人驚呼：「這球場的氛圍已經不得了了，我嚇到了！」另外，日本媒體《THE ANSWER》報導直指，明明是在日本，現場卻出現彷彿不在日本般的罕見景象。

▲ 台灣球迷劉小姐 。（圖／記者王真魚攝）