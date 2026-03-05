運動雲

快訊／9局最後反攻留下殘壘　台灣首戰0比3不敵澳洲

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊5日對戰澳洲，徐若熙先發4局無失分，被敲2安、送出3次三振。中華隊4局上由張育成敲出全隊首安，但未能突破得分。5局下換投陳柏毓登板，遭柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分砲，中華隊0比2落後。中華隊6局上林安可安打後，陳傑憲左手挨觸身球保送。宋晟睿代跑並鎮守右外野，上演「草上飛」美技歡呼爆棚。孫易磊飆速155但留下滿壘，張奕接替解決滿壘危機，但7局下挨狀元郎巴札納（Travis Bazzana）陽春砲，中華隊0比3落後。中華隊投手群回穩，來到9局上盼能反攻，儘管攻佔一、三壘仍以0比3落敗。

徐若熙主投4局，用53球，38顆好球，被敲2安打，奪3次三振，陳柏毓接替1局挨兩安打，包含1轟，失2分，奪2K，有1次保送；孫易磊接替0.2局，被敲1安打，有2次保送，奪1K。張奕1.1局，被敲2安打，包含1轟，失1分，林詩翔投1局無失分。

1局上，費爾柴德掃出深遠左外野飛球引起全場歡呼，可惜最後界外，林安可滾地球出局，陳傑憲選到保送，張育成擊出快達到天頂的二壘飛球出局。

1局下，徐若熙飆速153公里，狀元郎巴札納（Travis Bazzana）擊出一壘滾地球， 米德（Curtis Mead）擊出右外野安打，隨後讓對方擊出左外野平飛球，再以飆三振結束半局。

2局上，吳念庭擊出三壘飛球，江坤宇遭到三振，林子偉也遭到三振。2局下，先製造二壘滾地球，再讓對方擊出左外野飛球，再三振對手，演出3上3下。

3局上，蔣少宏揮空三振，陳晨威不死三振，費爾柴德面對內角滑球，站著不動被三振，好球帶被全場球迷噓爆。3局下徐若熙接連製造飛球，費爾柴德連兩個接殺，兩出局後首棒巴札納掃出穿越二、游防線安打，下一棒米德二壘飛球，徐若熙再度讓澳洲無功而返。

澳洲先發投手，A.威爾斯（Alex Wells）投3局奪6K、1保送，無失分退場，歐洛克林（Jack O'Loughlin）登場，1出局後，張育成掃出首安振臂歡呼。球迷開始全場唱「台灣尚勇」，可惜吳念庭遭到三振。

▲WBC中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

徐若熙4局下再度演出3上3下，包含1K。江坤宇擊出二壘滾地球，澳洲二壘手等在二壘壘包附近完成刺殺。林子偉捕手飛球，蔣少宏游擊滾地遭到刺殺。

徐若熙此役主投4局，用53球、38顆好球，被敲出2支安打，送出3次三振，沒有失分。中華隊5局下換上陳柏毓接替登板，先以觸身球保送打者，接著被柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分全壘打，中華隊以0比2落後。

隨後陳柏毓回穩，先飆出三振，但又投出保送並被敲出安打，之後再出現暴投讓跑者攻佔二壘，場上形成得點圈危機。此時游擊手江坤宇穩健守備抓下出局數，陳柏毓再飆三振化解危機。

▲澳洲隊Perkins兩分全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊Perkins兩分全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊6局上攻勢再起，林安可兩出局後掃出右外野平飛安打，陳傑憲左手挨觸身球保送，宋晟睿代跑，張育成擊出三壘滾地球，無功而返。

孫易磊6局下，孫易磊登板，面對首名打者飆出155公里速球，滿球數對決K掉對手，下一棒霍爾（Alex Hall）擊出右外野飛球，前一半局頂替上場的宋晟睿右外野「草上飛」，上演5星級滑接美技，將這顆小白球穩穩沒收。下一棒戴爾（Jarryd Dale）保送上壘，溫格羅夫（Rixon Wingrove）敲安，面對一二壘有人，中華隊喊出暫停。面對前一打席開轟的柏金斯，孫易磊投出保送，滿壘時刻，張奕登板，馬上製造飛球化解危機。

張奕7局下續投，巴札納轟出右外野陽春砲，中華隊0比3落後。中華隊8局上兩出局後費爾柴德保送，他連挨3K後首次上壘，不過林安可擊出滾地球未能反攻。

中華隊8局下由林詩翔接替，遭到戴爾（Jarryd Dale）安打，下一棒溫葛羅夫（Rixon Wingrove）高飛必死球，柏金斯（Robbie Perkins）中外野飛球出局。隨後製造二壘滾地球。

9局上陳晨威敲游擊滾地球，快腿衝一壘，澳洲挑戰改判出局，張育成擊出三壘滾地球，利用失誤也衝上三壘，原判出局，改判安全上壘，吉力吉撈・鞏冠掃安打，中華隊攻佔得點圈，林家正代打，中外野飛球出局。張育成利用飛球快腿衝上三壘，前晚剛到東京的張政禹馬上登場代打，擊出滾地球，澳洲隊3比0獲勝。
 

