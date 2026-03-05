運動雲

>

第一場最關鍵！體育大叔挺先發派徐若熙：台灣現在最強的投手

▲中華隊徐若熙。（圖／中職提供）

▲中華隊徐若熙。（圖／中職提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

經典賽即將開打，台灣首戰對上澳洲的先發投手確定由徐若熙登板，引發球迷熱議。對此，粉專「體育大叔」發文直言，非常贊同總教練「龍貓」曾豪駒的安排，強調首戰的重要性往往決定晉級命運，而徐若熙目前正是「台灣現在最強的投手」，把第一場交給他最讓人放心，也期待他能像過去的王建民一樣，在關鍵戰役扛起王牌角色。

體育大叔4日發文表示，台灣首戰澳洲，「龍貓」教練已確定排出徐若熙先發。可能有些球迷相當驚訝，因為很多人第一個反應是，「是不是應該留到3月8日對韓國那場晉級8強關鍵戰？」但他認為這樣的安排完全正確，因為首戰的重要性非常高，「如果輸球晉級8強可能直接無望，徐若熙留下來投韓國也沒有意義了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也回顧過去戰績指出，前年12強台灣就是在首戰擊敗韓國，把氣勢一路衝出來，最後才能奪冠；反觀過去5屆經典賽，台灣有4次首戰輸球，最後都在分組賽出局。體育大叔也提到，唯一的例外是2013年經典賽，當時王建民在首戰對澳洲先發6局無失分，帶領台灣闖進8強，「這個歷史的巧合，我們真的不能不信。」

對徐若熙有信心！體育大叔：絕對是台灣狀況最好投手

至於徐若熙的狀態，他則相當有信心，指出從上週台日交流賽來看，徐若熙球速已經飆到158公里，「絕對是台灣狀況最好的投手。」而且他過去就展現「大賽特質」，像2023年亞錦賽在台北大巨蛋開幕戰對韓國時，就主投7局僅被敲2安、飆出10次三振，成為大巨蛋史上首位勝投投手。

體育大叔也回憶，去年WBC資格賽原本也要安排徐若熙投首戰，但因腿部不適無法上場，最後台灣甚至得和西班牙打附加賽。所幸在那場生死戰中，徐若熙中繼3.1局飆出5K只失1分，再次守住勝利。

最後他表示，過去王建民是台灣史上唯一在經典賽投滿5局的先發投手，而今年分組賽有65球限制，要達成並不容易，但仍期待徐若熙能寫下新紀錄，「在等了13年之後，希望在東京巨蛋的投手丘上，我們能再次看到另一位台灣王牌，一夫當關的身影。」

關鍵字： 經典賽徐若熙台灣隊王建民澳洲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

熱門新聞

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

2李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

3快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

4快訊／李灝宇傷退換張政禹！

5張政禹到日本了！接通知嚇一跳

最新新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2全英賽台灣內戰　周天成晉級16強

3徐若熙東京巨蛋開箱日網狂讚太猛

4陳傑憲觸身球提前退場　傷勢賽後說明

5Netflix播WBC局間插廣告引熱議

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366