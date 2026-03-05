第一場最關鍵！體育大叔挺先發派徐若熙：台灣現在最強的投手

▲中華隊徐若熙。（圖／中職提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

經典賽即將開打，台灣首戰對上澳洲的先發投手確定由徐若熙登板，引發球迷熱議。對此，粉專「體育大叔」發文直言，非常贊同總教練「龍貓」曾豪駒的安排，強調首戰的重要性往往決定晉級命運，而徐若熙目前正是「台灣現在最強的投手」，把第一場交給他最讓人放心，也期待他能像過去的王建民一樣，在關鍵戰役扛起王牌角色。

體育大叔4日發文表示，台灣首戰澳洲，「龍貓」教練已確定排出徐若熙先發。可能有些球迷相當驚訝，因為很多人第一個反應是，「是不是應該留到3月8日對韓國那場晉級8強關鍵戰？」但他認為這樣的安排完全正確，因為首戰的重要性非常高，「如果輸球晉級8強可能直接無望，徐若熙留下來投韓國也沒有意義了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也回顧過去戰績指出，前年12強台灣就是在首戰擊敗韓國，把氣勢一路衝出來，最後才能奪冠；反觀過去5屆經典賽，台灣有4次首戰輸球，最後都在分組賽出局。體育大叔也提到，唯一的例外是2013年經典賽，當時王建民在首戰對澳洲先發6局無失分，帶領台灣闖進8強，「這個歷史的巧合，我們真的不能不信。」

對徐若熙有信心！體育大叔：絕對是台灣狀況最好投手

至於徐若熙的狀態，他則相當有信心，指出從上週台日交流賽來看，徐若熙球速已經飆到158公里，「絕對是台灣狀況最好的投手。」而且他過去就展現「大賽特質」，像2023年亞錦賽在台北大巨蛋開幕戰對韓國時，就主投7局僅被敲2安、飆出10次三振，成為大巨蛋史上首位勝投投手。

體育大叔也回憶，去年WBC資格賽原本也要安排徐若熙投首戰，但因腿部不適無法上場，最後台灣甚至得和西班牙打附加賽。所幸在那場生死戰中，徐若熙中繼3.1局飆出5K只失1分，再次守住勝利。

最後他表示，過去王建民是台灣史上唯一在經典賽投滿5局的先發投手，而今年分組賽有65球限制，要達成並不容易，但仍期待徐若熙能寫下新紀錄，「在等了13年之後，希望在東京巨蛋的投手丘上，我們能再次看到另一位台灣王牌，一夫當關的身影。」