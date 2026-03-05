運動雲

>

索托兩戰6打點、卡米內羅6支6　多明尼加核彈打線衝擊WBC

▲Juan Soto。（圖／達志影像／美聯社）

▲Juan Soto。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

多明尼加隊為備戰2026世界棒球經典賽，在馬里查爾球場與底特律老虎進行兩場熱身賽，紐約大都會重砲索托（Juan Soto）火力全開，兩戰合計7打數4安打、打擊率高達.571，且3支安打都是長打，總計貢獻6分打點，包辦多明尼加全隊16分中的6分，成為系列賽最亮眼焦點之一。

值得一提的是，索托過去從未在該球場打過任何一場正式比賽，不論冬季聯盟或其他賽事皆未曾登場，但他在這兩場經典賽前的熱身賽證明，就算球場尺度寬闊，也難以限制他的長打破壞力。

首戰於4日登場，多明尼加打線全場狂敲19支安打，索托繳出4打數2安打，包含1發全壘打、3分打點，幫助球隊以12比4擊敗老虎。

5日續戰索托再度展現長打威力，單場敲出三壘安打與全壘打，並再進帳3分打點；比賽一度由多明尼加以3比1領先至9局上，但老虎在第9局攻下3分追平；多明尼加在9局下2出局後再回敬1分，最終仍在克魯茲（Oneil Cruz）擊出滾地球出局後，以4比4握手言和。

除了索托之外，坦帕灣光芒三壘手卡米內羅（Junior Caminero）同樣手感燙到發燙；最終戰對老虎之役他2打數2安打，讓他在整個系列賽對老虎合計6打數6安打，內容包含1支全壘打與1支三壘安打，火力同樣搶眼。

多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）賽後也點名盛讚兩位打者的表現，並談到索托的特質與卡米內羅的潛力。

普侯斯說：「索托和卡米內羅是兩位很棒的打者，他們一路以來都證明了這點；索托有耐心，而且工作態度非常好，卡米內羅雖然還很年輕，但天賦很多，而且能被充分運用。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響大歡呼　中華隊休息室掛李灝宇球衣

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

萬名台灣球迷擠爆東京巨蛋！秒變台灣主場連日媒驚：以為不在日本

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

【咬到開機鍵了】貓咪咬弟弟餒餒後秒跑　弟弟直接被痛醒XD

熱門新聞

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

臺灣啦啦隊成焦點！日媒稱「美女軍團」帶動應援　日網暴動了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

2李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

3快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

4快訊／李灝宇傷退換張政禹！

5張政禹到日本了！接通知嚇一跳

最新新聞

1快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

2全英賽台灣內戰　周天成晉級16強

3徐若熙東京巨蛋開箱日網狂讚太猛

4陳傑憲觸身球提前退場　傷勢賽後說明

5Netflix播WBC局間插廣告引熱議

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366