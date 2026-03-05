索托兩戰6打點、卡米內羅6支6　多明尼加核彈打線衝擊WBC

▲Juan Soto。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

多明尼加隊為備戰2026世界棒球經典賽，在馬里查爾球場與底特律老虎進行兩場熱身賽，紐約大都會重砲索托（Juan Soto）火力全開，兩戰合計7打數4安打、打擊率高達.571，且3支安打都是長打，總計貢獻6分打點，包辦多明尼加全隊16分中的6分，成為系列賽最亮眼焦點之一。

Back-to-back days with a Juan Soto home run



He's putting on a show for his home crowd! ???????? pic.twitter.com/a7IwUiJn4A [廣告]請繼續往下閱讀... March 4, 2026

值得一提的是，索托過去從未在該球場打過任何一場正式比賽，不論冬季聯盟或其他賽事皆未曾登場，但他在這兩場經典賽前的熱身賽證明，就算球場尺度寬闊，也難以限制他的長打破壞力。

首戰於4日登場，多明尼加打線全場狂敲19支安打，索托繳出4打數2安打，包含1發全壘打、3分打點，幫助球隊以12比4擊敗老虎。

5日續戰索托再度展現長打威力，單場敲出三壘安打與全壘打，並再進帳3分打點；比賽一度由多明尼加以3比1領先至9局上，但老虎在第9局攻下3分追平；多明尼加在9局下2出局後再回敬1分，最終仍在克魯茲（Oneil Cruz）擊出滾地球出局後，以4比4握手言和。

Will says the Dominican Republic is his pick to win the World Baseball Classic



"I bet the Dominican Republic (+450). Good luck getting 27 outs... Machado, Soto, Tatis, Vlad Jr., Julio Rodríguez, Junior Caminero. They are LOADED." pic.twitter.com/T4PpSMRidn — Bear Bets (@BearBetsPod) March 4, 2026

除了索托之外，坦帕灣光芒三壘手卡米內羅（Junior Caminero）同樣手感燙到發燙；最終戰對老虎之役他2打數2安打，讓他在整個系列賽對老虎合計6打數6安打，內容包含1支全壘打與1支三壘安打，火力同樣搶眼。

多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）賽後也點名盛讚兩位打者的表現，並談到索托的特質與卡米內羅的潛力。

普侯斯說：「索托和卡米內羅是兩位很棒的打者，他們一路以來都證明了這點；索托有耐心，而且工作態度非常好，卡米內羅雖然還很年輕，但天賦很多，而且能被充分運用。」