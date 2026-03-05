熱身賽都5：1贏日職二軍　「台灣跟澳洲實力接近？」吵翻了

▲WBC開戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開戰，中華隊首戰將在今日（5日）上午11點於東京巨蛋交手澳洲。有球迷貼出台灣和澳洲的熱身賽數據，發現2場比賽的比分一模一樣，「都是5:1，對手都是日職二軍」，不禁好奇「台灣跟澳洲的實力其實很接近嗎？」

原PO在PTT的Baseball板發起討論「台灣跟澳洲的實力其實很接近嗎？」提到台灣、澳洲兩隊熱身賽中，都以5：1的比分獲勝，對手都是日職二軍，並附上賽事截圖，直球丟出疑問「這樣看起來兩隊是不是其實差不多強？」

貼文一出引發討論，有人覺得「大概五五開，看誰臨場發揮」，也有人回「比澳洲強多了」；但另一派認為澳洲更有威脅，「至少還會轟」，還有人點出差異在長打，「我們安打還多一支，只是人家的安打幾乎都是HR（全壘打）」，也有人質疑兩邊遇到的「日職二軍」強度未必相同。

推文也延伸到正賽策略，有人直呼「首戰真的很重要」，也有人反駁「只看一兩場比賽就能判斷強弱？」「只想要贏澳洲兩勝交差，首戰1號2號，打比賽跟看比賽的都不會覺得這樣很棒吧？」並提醒熱身賽可能藏招、守備失誤與投手調度都會影響結果。