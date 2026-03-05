▲美國重逢波賽樂＋春訓挺鄭宗哲 籃籃再衝東京應援經典賽。（圖／樂天提供）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿「推進隊長」籃籃日前飛往美國，展開一趟充滿棒球情誼的旅程，只為親自實現與洋將波賽樂（Beau Sulser）曾經在YouTube節目中的約定。

兩人過去在樂天桃猿官方頻道的主題影片《波賽樂の一日馬伕 房東居然答應讓籃籃住聖地牙哥？》中，一同前往馬場騎馬、體驗農場生活，當時籃籃便笑著承諾，未來一定會飛到波賽樂的家鄉聖地牙哥找他，沒想到這句玩笑般的約定，最終真的在休賽季實現。

為了履行這份約定，籃籃跨越超過13500公里、歷經20多個小時飛行抵達美國；談起在美國見到波賽樂的第一感受，她笑說：「其實有點不真實，因為之前習慣在台灣看到他，到了美國之後，看見他整個人很放鬆，走到哪裡幾乎都有朋友打招呼，真的很酷！」

目前在美國大聯盟光芒隊體系工作的波賽樂，也向籃籃介紹不少美國文化和一些大聯盟球員，讓熱愛棒球的她直呼「像是走進另一個世界」。

除了與波賽樂重逢，籃籃此行也特地前往MLB春訓球場，為旅美台灣好手鄭宗哲加油，笑稱自己一次收集到「房東與房客」的夢幻組合。

行程之餘，她也造訪奧蘭多迪士尼與環球影城，並與多位在當地打拼的台灣人相聚，感受異地相逢的溫暖。

短短一週的美國行程結束後，籃籃返回台灣幾乎沒有休息，隔天立刻再度啟程飛往東京，只為替即將出賽的WBC經典賽中華隊應援。

談到這段「接力式」的行程，她笑說：「時差其實到東京都還沒調回來，但因為是替中華隊加油，又是自己最喜歡的棒球活動，所以都是靠著興奮的腎上腺素撐著，一切都非常值得！」

身為長年在球場上帶動氣氛的應援代表，籃籃也真情喊話中華隊：「台灣真的有非常非常多的球迷來為你們加油，大家都是最可靠的後盾、最強力的應援。請盡情享受球場、全力發揮，我們會給球員滿滿的安全感，就算在日本，也想讓大家有在台灣主場比賽的感覺；我們與你們同在，相信一定可以贏得比賽，加油！」