葉總叮嚀「台灣都在看」　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟！

▲WBC中華隊張政禹。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊旅美好手李灝宇因傷退出2026年世界棒球經典賽（WBC）名單，由味全龍內野手張政禹緊急遞補。張政禹接到通知後幾乎是「立刻動身」，從比賽結束到搭上飛往東京的班機，整個過程相當緊湊，也讓他直呼，「時間真的蠻趕的。」

張政禹表示，當時仍在比賽中，中午12點半左右才接到遞補通知，「昨天還在比賽嘛，12點半接到通知，然後我就搭2點12分的高鐵到桃園，再坐4點25分的飛機過來東京。」短短幾個小時內完成收拾、交通與搭機行程，幾乎沒有多餘時間思考。

談到接到消息當下的心情，他坦言一開始其實有些突然，「其實一開始也不知道發生什麼事情，但就是隨時做好準備。」對於教練團的召喚，他沒有太多猶豫，「既然教練叫了，我也沒有想太多，就直接說好，我現在可以出發。」

出發前，味全龍總教練葉君璋也特別給他鼓勵。張政禹轉述，「葉總跟我說，『台灣人都在看你，加油。』」簡單一句話，讓他印象深刻，也帶著這份叮嚀踏上東京之旅。

報到之後，張政禹與因傷退賽的李灝宇短暫聊了幾句。張政禹上前擊拳，並給予大大的擁抱，鼓勵對方今年能上大聯盟，「他未來還是很有機會打WBC，他的生涯也很重要，他們

回顧自己一路從陪練到最終遞補進入名單的過程，張政禹坦言心情複雜，「首先，我很開心可以來到東京，不管有或沒有（入選），其實對我來講都是很開心的事，因為灝宇受傷也不是什麼好消息，我很希望大家都可以平安地比賽。」

「當然嘛，其實大聯盟那邊可能不希望他打，然還是很謝謝教練可以讓我有這個機會可以遞補進來中華隊。」張政禹再次表示，「也祝福灝宇就是回美國的時候，可以上大聯盟。」

至於在球隊中的角色定位，張政禹表示目前教練團尚未有明確指示，但自己已做好準備，「任何位置都可以守，就等教練安排，希望在需要的時候可以派上用場。」他再次提到葉君璋的提醒，「葉總就說，中華隊加油，台灣人都在看你們，要好好努力。」

▲李灝宇、張政禹 。（圖／記者王真魚攝）