澳洲隊打線出爐！大聯盟選秀狀元打頭陣戰台灣

▲WBC澳洲巴札納（Travis Bazzana）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊5日迎戰澳洲隊，賽前澳洲隊公布先發打線，2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）擔任開路先鋒，鎮守二壘、扛起第一棒。

澳洲隊本屆最大焦點正是巴札納，他在去年以選秀狀元之姿進入大聯盟體系，被視為澳洲新世代代表球星。不過澳洲打線並非只倚靠巴札納一人，陣中還包括具有大聯盟資歷的米德（Curtis Mead）與懷菲德（Aaron Whitefield），整體打線仍具備一定火力。

投手方面，澳洲隊由具有大聯盟經驗的左投A.威爾斯（Alex Wells）掛帥先發。威爾斯4日受訪表示，中華隊是一支值得尊敬的球隊，「上場比賽一定要尊重你的對手。中華隊是一支非常優秀的棒球隊，他們已經向全世界證明自己具備強權實力。」

澳洲隊先發打線如下：

Travis Bazzana 二壘手

Curtis Mead 三壘手

Aaron Whitefield 中外野

Alex Hall 指定打擊

Jarryd Dale 游擊手

Rixon Wingrove 一壘手

Robbie Perkins 捕手

Chris Burke 左外野

Tim Kennelly 右外野

先發投手：Alex Wells

中華隊此戰力拚在小組賽首戰拿下勝利，為晉級之路搶下重要開局。