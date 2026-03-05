運動雲

>

能贏「這2場」就很棒！他曝WBC強度　喊話一日球迷：別罵台灣球員

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開戰，中華隊首戰將在今日（5日）上午11點於東京巨蛋交手澳洲。就有資深球迷發文呼籲「一日球迷」，WBC 跟 12強經典賽 1000% 不是同一個檔次，中華隊能拿下澳洲跟捷克就很棒了，「不要到時候一堆人又在那邊罵台灣球員」。

原PO在Threads寫下「給一日球迷的建議」，強調WBC跟世界12強賽「1000%不是同一個檔次」，點名韓國陣容像是「大聯盟＋未來大聯盟」，打線兇猛；日本更不用說，很多都是平常看MLB就熟的面孔，整體含金量高到不太能用「非贏不可」的心態看待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也直接替Team Taiwan設下較務實的期待，認為「拿下澳洲跟捷克就已經是很棒的表現」，希望大家不要比賽一不順就開罵；底下留言也有人補充現實面，像是直言「澳洲看起來都不見得贏了」，也有人感嘆很多人心中「棒球只有贏球」，但國際賽其實是累積經驗、拉近差距的機會。

眾人紛紛留言，「美國隊和多明尼加隊，就是你玩遊戲時才能組出來的陣容」、「日本：MLB明星隊、韓國：MLB大聯盟先發、台灣：MLB2,3,4A」、「你不可以只在贏球的時候才喜歡他們，然後我相信他們會盡最大努力去爭取贏球」、「台灣派出的也是菁英，一個球員從小培養到大，到代表台灣挑戰世界最高舞台，真的很不容易。」

關鍵字： 中華隊WBC棒球經典賽2026澳洲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

「大谷翔平喜歡台灣街景」掀熱議　鄉民：記錯地方了吧

「大谷翔平喜歡台灣街景」掀熱議　鄉民：記錯地方了吧

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」　吳念庭感性喊話

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」　吳念庭感性喊話

李灝宇退出WBC但今仍現身球場　美媒曝左側腹斜肌拉傷

李灝宇退出WBC但今仍現身球場　美媒曝左側腹斜肌拉傷

早上都還在和老虎溝通　李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

早上都還在和老虎溝通　李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

【鐵籠關穿山甲】發現前車鐵籠內有東西亂動 仔細一看竟是穿山甲

熱門新聞

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

2快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

3快訊／李灝宇傷退換張政禹！

4張政禹到日本了！接通知嚇一跳

5徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！中華隊對戰有優勢

最新新聞

1籃籃衝東京應援經典賽

2經典賽獎金大升級創史上新高

3張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟！

4澳洲隊打線出爐！巴札納打頭陣戰台灣

5中華隊今拚WBC海外巨蛋20年首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366