能贏「這2場」就很棒！他曝WBC強度　喊話一日球迷：別罵台灣球員

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開戰，中華隊首戰將在今日（5日）上午11點於東京巨蛋交手澳洲。就有資深球迷發文呼籲「一日球迷」，WBC 跟 12強經典賽 1000% 不是同一個檔次，中華隊能拿下澳洲跟捷克就很棒了，「不要到時候一堆人又在那邊罵台灣球員」。

原PO在Threads寫下「給一日球迷的建議」，強調WBC跟世界12強賽「1000%不是同一個檔次」，點名韓國陣容像是「大聯盟＋未來大聯盟」，打線兇猛；日本更不用說，很多都是平常看MLB就熟的面孔，整體含金量高到不太能用「非贏不可」的心態看待。

他也直接替Team Taiwan設下較務實的期待，認為「拿下澳洲跟捷克就已經是很棒的表現」，希望大家不要比賽一不順就開罵；底下留言也有人補充現實面，像是直言「澳洲看起來都不見得贏了」，也有人感嘆很多人心中「棒球只有贏球」，但國際賽其實是累積經驗、拉近差距的機會。

眾人紛紛留言，「美國隊和多明尼加隊，就是你玩遊戲時才能組出來的陣容」、「日本：MLB明星隊、韓國：MLB大聯盟先發、台灣：MLB2,3,4A」、「你不可以只在贏球的時候才喜歡他們，然後我相信他們會盡最大努力去爭取贏球」、「台灣派出的也是菁英，一個球員從小培養到大，到代表台灣挑戰世界最高舞台，真的很不容易。」