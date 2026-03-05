運動雲

>

徐若熙掛帥抗澳洲！中華隊拚WBC海外巨蛋20年首勝　翻轉1勝9敗魔咒

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華隊曾在2024年於日本東京巨蛋以4比0完封日本，拿下12強世界冠軍，不過回到經典賽（WBC）脈絡，中華隊在東京巨蛋的歷史成績僅1勝6敗；若再加上2017年於南韓首爾高尺巨蛋的3連敗，中華隊在海外巨蛋合計僅1勝9敗。

今（5日）面對澳洲，中華隊希望用勝利翻轉外界對海外巨蛋勝少敗多的印象，並由素有「大賽首戰王者」之稱的徐若熙掛帥先發，全力搶下關鍵首勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊過去5屆經典賽累積戰績為5勝12敗，其中在主場洲際球場表現相對穩定，繳出4勝3敗；但只要移師日本東京巨蛋或南韓首爾高尺巨蛋，勝率便明顯下滑，兩地合併僅1勝9敗，成為長期以來最難突破的課題。

值得注意的是，中華隊在海外巨蛋的上一場勝利，時間點正好落在20年前的今天，2006年3月5日，當時他們以12比3擊敗中國；如今再次站上海外巨蛋舞台，能否以勝利改寫近年低迷紀錄，也成為本戰另一個焦點。

經典賽歷屆紀錄顯示，中華隊在海外巨蛋作戰勝場有限；2006年經典賽預賽於日本東京巨蛋出賽，中華隊先以0比2不敵南韓，接著再以3比14遭日本於7局提前結束比賽，直到對上中國才以12比3拿下在海外巨蛋的勝利。

2009年同樣在東京巨蛋進行預賽，中華隊再度遭遇失利，先以0比9敗給南韓，隨後以1比4不敵中國，兩戰皆未能開胡。

2013年經典賽進入8強複賽，中華隊仍在東京巨蛋出賽，對日本一戰鏖戰至延長10局，以3比4惜敗；面對古巴則以0比14在7局提前結束比賽，未能取得勝利。

2017年預賽移師南韓首爾高尺巨蛋，中華隊先以7比15敗給以色列，接著以5比6一分差不敵荷蘭，對地主南韓之戰再打到延長10局，最終以8比11落敗，該屆在海外巨蛋3戰全敗。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

「大谷翔平喜歡台灣街景」掀熱議　鄉民：記錯地方了吧

「大谷翔平喜歡台灣街景」掀熱議　鄉民：記錯地方了吧

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」　吳念庭感性喊話

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」　吳念庭感性喊話

李灝宇退出WBC但今仍現身球場　美媒曝左側腹斜肌拉傷

李灝宇退出WBC但今仍現身球場　美媒曝左側腹斜肌拉傷

早上都還在和老虎溝通　李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

早上都還在和老虎溝通　李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

【鐵籠關穿山甲】發現前車鐵籠內有東西亂動 仔細一看竟是穿山甲

熱門新聞

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

2快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

3快訊／李灝宇傷退換張政禹！

4張政禹到日本了！接通知嚇一跳

5徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！中華隊對戰有優勢

最新新聞

1籃籃衝東京應援經典賽

2經典賽獎金大升級創史上新高

3張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟！

4澳洲隊打線出爐！巴札納打頭陣戰台灣

5中華隊今拚WBC海外巨蛋20年首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366