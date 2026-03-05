徐若熙掛帥抗澳洲！中華隊拚WBC海外巨蛋20年首勝　翻轉1勝9敗魔咒

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中華隊曾在2024年於日本東京巨蛋以4比0完封日本，拿下12強世界冠軍，不過回到經典賽（WBC）脈絡，中華隊在東京巨蛋的歷史成績僅1勝6敗；若再加上2017年於南韓首爾高尺巨蛋的3連敗，中華隊在海外巨蛋合計僅1勝9敗。

今（5日）面對澳洲，中華隊希望用勝利翻轉外界對海外巨蛋勝少敗多的印象，並由素有「大賽首戰王者」之稱的徐若熙掛帥先發，全力搶下關鍵首勝。

中華隊過去5屆經典賽累積戰績為5勝12敗，其中在主場洲際球場表現相對穩定，繳出4勝3敗；但只要移師日本東京巨蛋或南韓首爾高尺巨蛋，勝率便明顯下滑，兩地合併僅1勝9敗，成為長期以來最難突破的課題。

值得注意的是，中華隊在海外巨蛋的上一場勝利，時間點正好落在20年前的今天，2006年3月5日，當時他們以12比3擊敗中國；如今再次站上海外巨蛋舞台，能否以勝利改寫近年低迷紀錄，也成為本戰另一個焦點。

經典賽歷屆紀錄顯示，中華隊在海外巨蛋作戰勝場有限；2006年經典賽預賽於日本東京巨蛋出賽，中華隊先以0比2不敵南韓，接著再以3比14遭日本於7局提前結束比賽，直到對上中國才以12比3拿下在海外巨蛋的勝利。

2009年同樣在東京巨蛋進行預賽，中華隊再度遭遇失利，先以0比9敗給南韓，隨後以1比4不敵中國，兩戰皆未能開胡。

2013年經典賽進入8強複賽，中華隊仍在東京巨蛋出賽，對日本一戰鏖戰至延長10局，以3比4惜敗；面對古巴則以0比14在7局提前結束比賽，未能取得勝利。

2017年預賽移師南韓首爾高尺巨蛋，中華隊先以7比15敗給以色列，接著以5比6一分差不敵荷蘭，對地主南韓之戰再打到延長10局，最終以8比11落敗，該屆在海外巨蛋3戰全敗。