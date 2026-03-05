中華英雄！　高錦瑋自爆男籃中午返台、下午就自主加練備戰

▲高錦瑋談此次重返中華男籃心路歷程。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

中華隊結束上一階段的世界盃亞洲區資格賽後，完成擊敗南韓，並僅以7分惜敗中國。此次隸屬桃園台啤永豐雲豹的王牌主控高錦瑋雖然上場時間不多，但仍相當珍惜入選國家隊機會。高錦瑋強調，「雖然上場時間不多，但我仍盡一切所能幫助球隊。」他也自爆2日隨隊中午返台後，下午就展開自主重量及投籃訓練，勤奮態度也幫助母隊雲豹在下半季首戰就旗開得勝。

雲豹4日在下半季首戰以116比100擊敗新北國王，剛剛結束中華隊在2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事的高錦瑋，在回歸母隊首戰就繳出13分、4籃板、7助攻，幫助雲豹斬斷國王5連勝。

本次高錦瑋回歸中華男籃效力，不過整體上場時間不多，對上南韓之戰僅替補出賽5分12秒，送出兩次助攻，至於對戰中國一役則未獲上場機會。

對於此次重返中華男籃，高錦瑋表示，「對中國那場真的很可惜，雖然自己上場機會比較少，大家可能直觀地會看數據或場上表現來評價球員，但我就是努力做好份內的工作，也許我無法上場，但我可以把看到的戰術喊給隊友們聽，或是在球員席喊聲維持住士氣，盡我一切的力量來幫助球隊。」

高錦瑋也說，「下一階段的世界盃亞洲區資格賽，還有名古屋亞運，只要中華男籃需要，我都願意效力，當然也會希望多累積國際賽的經驗。」

從大年初二就展開中華隊集訓，高錦瑋透露，「確實都沒有什麼休息，在中華隊結束賽程2日中午返台，我下午就開始自主重量訓練與投籃，希望備戰下半季的賽事。」

昨日雲豹下半季首戰，高錦瑋先發出賽31分46秒，11投5中拿下13分、4籃板、7助攻，幫助球隊以16分之差擊敗國王，持續穩坐聯盟例行賽龍頭。

賽後高錦瑋也說，「沒有感覺疲倦的狀況，但身體在打完比賽後有點緊繃，狀況還要再調整一下。」

▲高錦瑋回到雲豹的下半季例行賽首戰，就幫助球隊大勝贏球。（圖／TPBL提供）