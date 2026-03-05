運動雲

>

中華英雄！　高錦瑋自爆男籃中午返台、下午就自主加練備戰

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲高錦瑋談此次重返中華男籃心路歷程。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

中華隊結束上一階段的世界盃亞洲區資格賽後，完成擊敗南韓，並僅以7分惜敗中國。此次隸屬桃園台啤永豐雲豹的王牌主控高錦瑋雖然上場時間不多，但仍相當珍惜入選國家隊機會。高錦瑋強調，「雖然上場時間不多，但我仍盡一切所能幫助球隊。」他也自爆2日隨隊中午返台後，下午就展開自主重量及投籃訓練，勤奮態度也幫助母隊雲豹在下半季首戰就旗開得勝。

雲豹4日在下半季首戰以116比100擊敗新北國王，剛剛結束中華隊在2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事的高錦瑋，在回歸母隊首戰就繳出13分、4籃板、7助攻，幫助雲豹斬斷國王5連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次高錦瑋回歸中華男籃效力，不過整體上場時間不多，對上南韓之戰僅替補出賽5分12秒，送出兩次助攻，至於對戰中國一役則未獲上場機會。

對於此次重返中華男籃，高錦瑋表示，「對中國那場真的很可惜，雖然自己上場機會比較少，大家可能直觀地會看數據或場上表現來評價球員，但我就是努力做好份內的工作，也許我無法上場，但我可以把看到的戰術喊給隊友們聽，或是在球員席喊聲維持住士氣，盡我一切的力量來幫助球隊。」

高錦瑋也說，「下一階段的世界盃亞洲區資格賽，還有名古屋亞運，只要中華男籃需要，我都願意效力，當然也會希望多累積國際賽的經驗。」

從大年初二就展開中華隊集訓，高錦瑋透露，「確實都沒有什麼休息，在中華隊結束賽程2日中午返台，我下午就開始自主重量訓練與投籃，希望備戰下半季的賽事。」

昨日雲豹下半季首戰，高錦瑋先發出賽31分46秒，11投5中拿下13分、4籃板、7助攻，幫助球隊以16分之差擊敗國王，持續穩坐聯盟例行賽龍頭。

賽後高錦瑋也說，「沒有感覺疲倦的狀況，但身體在打完比賽後有點緊繃，狀況還要再調整一下。」

▲雲豹高錦瑋、克羅馬，國王林彥廷。（圖／TPBL職籃提供）

▲高錦瑋回到雲豹的下半季例行賽首戰，就幫助球隊大勝贏球。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 高錦瑋中華隊中華男籃世界盃男籃資格賽台籃雲豹TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

對戰高錦瑋特別「來勁」　林彥廷笑喊：英雄惜英雄

對戰高錦瑋特別「來勁」　林彥廷笑喊：英雄惜英雄

「國王航空」林彥廷重返台籃首度爆扣　高錦瑋笑虧：扣得很勉強

「國王航空」林彥廷重返台籃首度爆扣　高錦瑋笑虧：扣得很勉強

林彥廷爆扣還轟生涯新高20分　國王仍遭聯盟龍頭雲豹終止5連勝

林彥廷爆扣還轟生涯新高20分　國王仍遭聯盟龍頭雲豹終止5連勝

快訊／中華男籃好棒　FIBA世界盃亞洲區資格賽排名上升至第8位

快訊／中華男籃好棒　FIBA世界盃亞洲區資格賽排名上升至第8位

運動部長李洋親赴行天宮為WBC中華隊祈福　親飛東京熱血應援

運動部長李洋親赴行天宮為WBC中華隊祈福　親飛東京熱血應援

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

「魔仙哥」轉戰雷霆大復活　麥肯25分鐘飆20分領軍宰公牛

「魔仙哥」轉戰雷霆大復活　麥肯25分鐘飆20分領軍宰公牛

近13戰狂掃12勝　溫班亞瑪領軍馬刺40分痛宰七六人

近13戰狂掃12勝　溫班亞瑪領軍馬刺40分痛宰七六人

近20戰狂贏16場　黃蜂27分痛宰獨行俠還讓勝率重返5成

近20戰狂贏16場　黃蜂27分痛宰獨行俠還讓勝率重返5成

震撼！勇士拚季後賽機會渺茫　咖哩大神柯瑞是否提前關機陷兩難

震撼！勇士拚季後賽機會渺茫　咖哩大神柯瑞是否提前關機陷兩難

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決

熱門新聞

快訊／李灝宇確定辭退經典賽！張政禹遞補

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發搭檔江坤宇

快訊／李灝宇辭退換張政禹！曾豪駒說明最新狀況：輕微拉傷

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

李灝宇辭退是否留隊待協調　曾豪駒談二壘人選

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

2快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

3快訊／李灝宇傷退換張政禹！

4張政禹到日本了！接通知嚇一跳

5徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！中華隊對戰有優勢

最新新聞

1籃籃衝東京應援經典賽

2經典賽獎金大升級創史上新高

3張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟！

4澳洲隊打線出爐！巴札納打頭陣戰台灣

5中華隊今拚WBC海外巨蛋20年首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366