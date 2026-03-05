早上都還在和老虎溝通　李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

運動雲

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰將對上澳洲。不過原本列入名單的內野手李灝宇因身體不適，經MRI檢查確認為輕微拉傷，球團基於保護原則希望他先返回母隊休養，無緣參與本屆賽事。對此李灝宇受訪時坦言相當遺憾，「其實11月就開始準備到現在，結果差最後一步就不能打，真的很可惜。」

▲WBC中華隊李灝宇退賽，總教練曾豪駒一旁關心。（圖／記者林敬旻攝）

李灝宇表示，自己的身體狀況其實整體都不錯，「在宮崎比賽的時候只是覺得有點緊繃，沒有太大的反應。」之後相關情況回報球團後，球隊考量長遠發展，選擇採取較保守的處理方式，「球隊可能就是以防萬一，比較保護一點。」

儘管理解球團立場，李灝宇仍希望能繼續隨隊，與中華隊並肩作戰。他透露，這段時間已嘗試各種方式與球團溝通，「昨天電話講到很晚，今天也很早起來，再試著協調，但球隊還是覺得要保守一點。畢竟我也是球隊的資產，很難去做取捨。」

談到無法參賽的心情，他難掩惋惜，「其實很少有這種機會，可以跟大家一起聊天、交流，文化又一樣，打球的習慣也很接近。」他表示，從去年11月開始為經典賽準備，如今卻在最後關頭退賽，「真的蠻遺憾的。」

至於是否能留在球隊陪伴中華隊到賽事結束，李灝宇表示目前仍在與球團討論中，「這方面都還在溝通，答案還沒有出來，還不確定。」

賽前，曾豪駒也給了李灝宇一個擁抱並表達歉意。李灝宇透露，「他有說就是像我剛講的，在最後一個時間點這樣，他們一定要採取比較果斷的決定，也有跟我說聲不好意思，也理解教練有自己的難處。」

李灝宇最後強調，「還是需要以球隊這邊做考量，而不是我個人。」他也謙虛表示，中華隊整體戰力依舊強大，「其實少了我一個也不會差太多，我覺得大家都很厲害，看起來狀況都很好。」受訪結束，遞補的張政禹剛好在一旁，特別上前擊拳致意。

