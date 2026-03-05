韓媒提問投球數限制影響對韓國？　澳洲教頭先專注對台灣比賽

運動雲

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊5日將在東京巨蛋迎戰澳洲，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽前出席記者會表示，首戰對任何球隊而言都相當重要，球隊目前準備狀況順利，也對比賽充滿信心。

記者會上也有韓國媒體提問，是否可能讓陣中雙胞胎兄弟同時上場，以及投球數限制是否會影響之後對韓國隊的比賽安排。尼爾森回應，「休息室裡每一名球員都有可能上場，當然也包括對韓國的比賽。不過現在我們最專注的是這場比賽。」

被問到身為總教練，面對大賽前一天會如何準備時，尼爾森表示，「不管對手是誰，第一場比賽都非常重要。就像我昨天提到的，到目前為止球隊準備都很順利，我們對比賽也有信心，希望用最好的狀態迎接今天的比賽。」

談到陣中老將肯內利（Tim Kennelly）可能是最後一次參加經典賽，尼爾森坦言：「是的，他是一位對球隊貢獻非常大的球員，在國家隊也一直是年輕球員的表率。這次很可能是他最後一次參加大賽，我們希望能陪他一起完成這次比賽，全隊也會努力打出好成績。不只是他，每一位球員對團隊都非常重要。」

對於球隊戰力，尼爾森也強調，澳洲隊並不只依賴單一球員，「每個人對團隊都很重要，我們是一支團隊，每位球員都會盡全力為球隊貢獻。」

談到本屆經典賽各隊網羅不少大聯盟球星，是否為賽事帶來不同氛圍，尼爾森表示，「能夠有代表國家的優秀球員參賽是一件很棒的事，他們都帶著很強的凝聚力與鬥志。無論誰上場，都會盡最大努力發揮自己的實力。」

