落磯加速養成！首輪新秀硬扛美國隊豪華打線　面對賈吉照樣送K成亮點

▲美國隊5日熱身賽14比4大勝洛磯。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多落磯5日讓隊內第16號新秀、2022年選秀首輪指名右投休斯（Gabriel Hughes）WBC熱身賽中直接對上美國隊豪華打線；休斯前兩名打者連續保送情緒明顯緊繃，但隨後逐步找回節奏，甚至面對賈吉（Aaron Judge）時送出三振，完成一堂高張力的「提前大聯盟測驗」。

休斯此役投1.2局被敲2安失4分（2分自責），其中包含在一壘手朗菲爾德（TJ Rumfield）傳球失誤後，被布瑞格曼（Alex Bregman）敲出的2分砲；落磯終場4比14不敵美國隊。

休斯：整週都知道要投，緊張到睡不著

休斯賽後坦言，這場對決從心理層面就是一次「提前彩排」；他說：「我整個禮拜都知道自己要對上美國隊投球，甚至昨天晚上，我上床睡覺時就非常緊張，今天早上醒來也很緊張。」

「這是很棒的經驗，等到我完成大聯盟初登板時，我會知道那種緊張感會是什麼樣子，我也會知道要怎麼做，才能讓自己把心態拉回正軌。」

休斯上季在小聯盟合計先發24場，主要待在2A與3A，那也是他在2023年接受TJ手術後首個健康球季；落磯近年補強輪值深度，就是希望新秀不必在緊急狀況下被迫「硬上」，但教練團仍把握春訓時機，安排他們在高強度情境中學習。

教頭點出關鍵：不是不拚，是後方失誤不該發生

落磯總教練謝佛（Warren Schaeffer）肯定休斯競爭心，但也直言球隊防守端拖累了投球結果：「我覺得他競爭得很好，但他身後發生的一些事（那次失誤，以及一個本該完成的雙殺卻沒能完成）就是不能發生。」

投手教練萊奇曼（Alon Leichman）則透露，休斯在第1局明顯「被節奏追著跑」，但後續修正很快：「他在休息區告訴我，自己第一局感覺節奏被帶得太快，而下一局就好多了。」

休斯也形容自己在教練團面前是「問題很多的學生」，但得到充分回應：「我肯定問了無數個問題，現在聽起來可能都很瑣碎、很無聊，但這樣真的很好，他們總是有空，也很願意回答問題。」

佛里蘭德測新卡特球、變速　卻被賈吉扛出453英尺

此役落磯左投佛里蘭德（Kyle Freeland）也迎來春訓首度登板，他曾在2023年世界棒球經典賽代表美國隊出賽，這次面對美國隊打線，原本就設定要測試「新握法」的卡特球與變速球，目標是讓卡特球出手位置能比滑球更高。

佛里蘭德全場投出8顆卡特球與2顆變速球，絕大多數結果理想，但其中1顆卡特球被賈吉逮中遭轟向左外野；依Statcast預估飛行距離453英尺，擊球初速115.9英里。

佛里蘭德賽後仍以春訓心態面對：「春訓不算數，對吧？不在乎，他要是把一球轟出牆？那就面對下一個打者，我們再試一次。」

佛里蘭德該局投1局失1分、被敲2安打、送出1K，共22球（14顆好球），也顯示他已走出中背痙攣影響、狀態逐步到位。

莫尼亞克左打對左投開轟　笑稱：孫子只會記得我轟過克蕭

而美國隊此役派出傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）登板，也被謝佛形容是「特別的時刻」，因為這可能是克蕭以美國隊身分投球、為傳奇生涯收尾的篇章之一。

落磯外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）在左打對左投的對決中，首打席就將球轟向右外野，全壘打致意克蕭，莫尼亞克談到能在場上看到克蕭，語氣充滿敬意。

「看到他站在那裡真的很酷，他顯然是這個世代最好的投手，也可以說是棒球史上最好的投手之一，我以後可以跟我的孫子說，我曾經從他手上打過全壘打。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

