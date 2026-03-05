普羅法2026球季、經典賽都打不了　勇士主帥魏斯：總會有人挺身而出

▲Jurickson Profar。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士隊外野手兼指定打擊普羅法（Jurickson Profar）因第2次藥檢呈陽性，遭大聯盟宣布2026球季禁賽162場；勇士總教練魏斯（Walt Weiss）在受訪時坦言失望，但強調球隊會繼續向前，並相信逆境將帶來新機會，「總會有人挺身而出」。

普羅法原本被看好成為勇士固定先發，甚至可能排在阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）之後擔任第2棒；魏斯在佛羅里達州出席對哥倫比亞的熱身賽賽前訪問時表示，球隊能承受這次衝擊，就如同2021年阿庫尼亞膝傷報銷後，勇士仍一路奪下世界大賽冠軍。

魏斯受訪時說：「這個故事的寓意是：壞消息很可能會帶來一些好事，事情往往就是會這樣發生，總會有人挺身而出，總會有人得到機會；2021年那天我們失去阿庫尼亞的時候，沒有人會選那個選項，也沒有人會選現在這個選項，但你猜怎麼著？而且我真的相信，這件事會有好事從中出現。」

大聯盟指出，普羅法此次藥檢對外源性睪固酮及其代謝物呈陽性，代表該睪固酮並非由其身體自行產生；由於屬第2次違規，最終處分為162場。魏斯也提到，儘管普羅法將提出上訴，但球隊必須以「整季都沒有他」為前提來備戰。

值得一提的是，普羅法在2024年曾入選全明星；去年3月31日他因藥檢對hCG呈陽性而遭禁賽80場，當時他發表聲明表示：「我絕不會自願服用禁藥，但我會負起全部責任並接受大聯盟的決定。」

根據ESPN報導，普羅法將無法參加2026年的任何比賽，包括即將到來的世界棒球經典賽，普羅法原本計劃代表荷蘭隊參賽；由於這次禁賽，普羅法將失去2026賽季的1500萬美元薪水，而該年結束後，他仍將有一年的合同，價值1500萬美元。