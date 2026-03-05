澳洲老將生涯最後一屆　首戰對中華「已準備好了」

▲Aaron Whitefield。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊5日迎戰澳洲隊，外界普遍認為中華隊整體實力略勝一籌。對此，澳洲隊外野手懷菲德（Aaron Whitefield）表示，球隊對本屆賽事充滿期待，整體戰力與上屆相比更為完整，希望能在東京巨蛋打出好表現。

談到外界對戰力評估，懷菲德表示，「能在這樣的國際賽事出賽，而且是經典賽首戰，對我們來說非常重要。球隊目前氣氛很好，上屆2023年我們其實只差一步就能走得更遠。跟當時相比，今年無論先發陣容或板凳深度都更好，我非常期待這次比賽。」

澳洲隊本次提前抵達日本進行集訓，懷菲德認為這對球隊調整幫助很大。他表示，「我們在日本待了好幾個星期，團隊凝聚力提升很多，之後也到宮崎與讀賣巨人進行比賽，整體調整非常順利。我認為球隊已經為今天的比賽做好充分準備。」

談到生涯首次參加經典賽的感受，懷菲德表示，能夠代表國家出賽是一種特別的榮耀，「當我們穿上印有澳洲國旗的球衣、在球場上聽到國歌響起時，那種感覺非常特別。對我來說，代表國家隊和過去在小聯盟或大聯盟比賽完全不同，這是非常寶貴的經驗，也希望年輕球員能感受到這份榮耀。」

此外，他也分享球隊在日本集訓期間的生活點滴，「府中是一個很棒的城市。我們在訓練之餘會到城市裡走走，有時拿著地圖去探索小街區，這些過程都讓球隊的凝聚力更強。」

懷菲德也特別提到當地居民的熱情支持，「當地市民對我們非常友善，在比賽時也為我們加油，我們真的很感謝他們的支持。」