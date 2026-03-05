賈吉領軍美國隊5轟火力秀　WBC熱身賽14比4痛宰洛磯收官

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）開打前的最後一場熱身賽，先苦後甘迎來大爆發；面對科羅拉多洛磯，美國隊雖一度被對手在前半段壓制並落後，但從中後段開始全線開火，最終以14比4大勝作收，比賽依規定在8局打完後提前結束，兩戰熱身賽也以2連勝完美收官。

AARON JUDGE’S FIRST TEAM USA HOME RUN pic.twitter.com/IZ45rTY3S7 [廣告]請繼續往下閱讀... March 4, 2026

賈吉首局怪力轟先聲奪人 美國隊前段攻勢卻「熄火」

此役美國隊開局就由「法官」賈吉（Aaron Judge）在首局轟出一發石破天驚的全壘打打破僵局，但接下來前3局打線未能延續攻勢，反倒讓以大、小聯盟混編陣容出戰的洛磯逐漸找到節奏，前4局打完仍以4比3保持領先。

Mickey Moniak homers off of Clayton Kershaw!



(via @Rockies)pic.twitter.com/wEyrs2QYOj — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 4, 2026

克蕭失速未投完單局 美國隊向洛磯「借投」收拾殘局

第4局成為比賽轉折之一，美國隊在該局一度再添2分，不過洛磯外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）在下半局用一發陽春砲重擊美國隊老將克蕭（Clayton Kershaw），讓場上比分再度縮小。

值得一提的是，克蕭去年已完成大聯盟生涯最後一季，這場登板未能投完該局就退場。

KYLE KARROS FOR THE LEAD pic.twitter.com/dNVkf4wAMV — DNVR Rockies (@DNVR_Rockies) March 4, 2026

美國隊隨即出現罕見一幕，向對手洛磯「借用」體系投手史基珀（Carson Skipper）上場收尾第4局，但史基珀上來後仍被卡洛斯（Kyle Karros）轟出2分砲，讓洛磯短暫咬住比分。

布萊格曼、史密斯帶頭開轟 8局再補2發全壘打徹底拉開

不過美國隊迅速回神，5局由布萊格曼（Alex Bregman）開轟點燃反攻；6局史密斯（Will Smith）再補上一發全壘打，隨後串聯攻勢單局灌進4分，一口氣扭轉並拉開差距至6比4。

Alex Bregman homers for Team USA on back-to-back days pic.twitter.com/QleXLNij0A — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 4, 2026

8局上美國隊火力仍未停歇，葛施密特（Paul Goldschmidt）與巴克斯頓（Byron Buxton）先後開轟，並在後段持續追加分數，將比分擴大到14比4，也讓比賽提前定調。

Paul Goldschmidt and Byron Buxton hit Team USA's 4th and 5th homers on the day ???????? pic.twitter.com/3WGoyPUA0N — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 4, 2026

亞伯洛先發打底 美國隊牛棚3投聯手封鎖

投手方面，美國隊由亞伯洛（Ryan Yarbrough）先發打底，雖然克蕭此役狀態不盡理想，但後續牛棚表現穩健，凱勒（Brad Keller）、克利文傑（Garrett Cleavinger）以及惠特洛克（Garrett Whitlock）均投出無失分內容，成功守住領先優勢。

下一站休士頓 美國隊分組賽首戰對巴西

完成兩場熱身賽後，美國隊將轉往休士頓備戰分組賽，預計在7日首戰交手巴西。以陣容深度與球星等級來看，美國隊被外界看好有機會打出一場比分差距較大的勝利，正式賽首戰也將成為檢驗整體狀態的重要指標。