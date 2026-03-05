運動雲

日媒戰力評比台灣僅次於日本！看好C組第2晉級　預測打線出爐

▲中華隊記者會，曾豪駒、陳傑憲、徐若熙。（圖／中華隊提供）

▲中華隊記者會，曾豪駒、陳傑憲、徐若熙。（圖／中華隊提供）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日正式開打，中華隊首戰對上澳洲。日本媒體《日刊體育》在賽前針對C組各隊戰力進行評比，地主日本隊以總分53分高居第一，中華隊拿下47分排名第2，被視為分組晉級熱門之一。值得一提的是，台灣在2024年世界12強賽開打前曾被日媒評為12隊第10名，如今評價翻轉。

《日刊體育》以打擊力、長打力、投手力、守備力、機動力與經驗值6項指標進行評分（滿分10分）。日本隊在打擊、長打與投手力均拿9分，守備與機動力8分，經驗值更高達10分，總計53分居C組之首。日媒指出，日本投打核心皆由大聯盟球員組成，先發輪值以山本由伸為主軸，搭配菊池雄星、菅野智之等投手；打線則由指定打擊大谷翔平領軍，鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真與村上宗隆組成厚實打線。

台灣方面，日媒點名旅日右投徐若熙與古林睿煬為「雙王牌」，兩人分別效力軟銀與日本火腿，是中華隊先發輪值核心。評分方面台灣在打擊、長打、投手與機動力皆獲8分，守備6分、經驗值9分，總計47分，在C組5隊中排名第2。

◆台灣預測先發打序

1 中外野　費爾柴德 
2 二壘　李灝宇 
3 右外野　陳傑憲
4 一壘　張育成 
5 指定打擊　林安可 
6 三壘　吳念庭 
7 游擊　鄭宗哲 
8 捕手　蔣少宏 
9 左外野　陳晨威

打線部分，美國出生的外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）預計擔任開路先鋒，希望能像上一屆日本隊的努特巴一樣帶動氣勢；在12強賽表現出色的隊長陳傑憲也被視為攻擊核心之一。

其他球隊方面，韓國隊以45分排名第3，打線由巨人外野手李政厚、道奇內野手金慧成等4名大聯盟球員領軍；澳洲同樣拿下45分，最大亮點是2024年MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）；捷克整體評分30分，在C組排名最後。

值得一提的是，日本媒體對台灣戰力的評價出現明顯轉變。回顧2024年世界12強賽開打前，日本體育網站曾對12支參賽隊進行戰力評比，台灣在「打擊力、機動力、守備力、先發、救援、經驗值」6項指標合計僅35分，在12隊中只贏過澳洲，與巴拿馬並列第10名，當時幾乎不被看好。台灣最終在12強賽一路闖進決賽並擊敗日本奪冠，也讓外界重新評估中華隊整體實力。

C組賽程方面，台灣將依序在5日對澳洲、6日對日本、7日對捷克、8日對韓國，5支球隊將爭奪兩張晉級複賽門票。

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華隊WBC東京巨蛋棒球經典賽日媒評比2026WBC2026WBC中華隊

