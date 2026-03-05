運動雲

日媒點名吳念庭、陳傑憲成領袖　台灣帶著強烈決心迎戰侍Japan

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

日本武士隊（侍Japan）將在3月6日於東京巨蛋迎來2026年世界棒球經典賽（WBC）小組賽首戰，對手正是中華隊。日本媒體指出，台灣在5日先與澳洲交手後，將帶著強烈決心迎戰日本，這場對決也被視為觀察台灣棒球發展的重要一戰。

日媒報導指出，目前在世界棒壘球總會（WBSC）世界排名中，台灣已躍居世界第2，僅次於日本。不過回顧2000年代以來的多項國際賽事，台灣過去多半落後於韓國等亞洲強權。直到2024年世界12強賽，中華隊擊敗侍Japan並奪得隊史首冠，才正式展現近年累積的成果。

報導指出，台灣棒球成長的重要背景之一，是長年以日本棒球作為學習範本。負責國家隊事務的中華民國棒球協會，長期在U12、U15與U18等不同年齡層建立培訓體系，培養年輕球員。

同時，中華職棒（CPBL）自2010年代起也持續邀請具日本職棒（NPB）經驗的教練與訓練團隊加入球隊，從守備基本功到細膩戰術與團隊配合等方面，逐步建立更精細的棒球風格。

目前中職6支球隊都擁有曾在NPB執教的教練。例如中信兄弟由前阪神球員平野惠一擔任總教練，台鋼雄鷹則由前西武球員古久保健二執掌兵符，顯示台日棒球交流相當密切。 一名受邀到台灣擔任教練的日本球界OB透露，現在不少球隊在訓練與會議中，甚至出現「語言逆轉」現象。

「通常會有同時懂中文與日文的翻譯協助傳達指示，有些球隊的會議甚至直接以日文進行。」 報導也指出，在台灣打球的20多歲球員，比起美國職棒（MLB），對日本職棒（NPB）的關注度更高。

「台灣與日本時差只有約1小時，就像NPB球員在日間比賽前會在休息室看MLB轉播一樣，台灣球員在賽前也常在休息室觀看NPB比賽。」該名人士表示，「有些球員或許不熟MLB選手，但對NPB球員卻相當了解。」

在本屆WBC台灣代表隊中，雖然也有在MLB體系效力的球員，但日媒指出，隊中具領袖角色的球員很可能是兩位與日本淵源深厚的球員，包括前西武內野手吳念庭以及曾就讀日本岡山共生高校的陳傑憲。

報導認為，中華隊在WBC舞台上，很可能延續以日本棒球風格為基礎的戰術體系來迎戰各國強隊。 而2024年12強賽擊敗日本奪冠的成果，是否能被證明並非偶然，將在本屆WBC受到檢驗。

日媒指出，對台灣而言，這場與侍Japan的對決不僅是一場比賽，可能成為觀察台灣棒球未來發展的重要指標。

▲中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

