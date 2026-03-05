日媒關注台灣進化！「黃金世代」崛起　曾在U18擊敗佐佐木朗希

▲中華隊。（圖／中職提供）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本媒體關注中華隊戰力發展，直指台灣正迎來棒球「黃金世代」。日媒報導指出，台灣不僅在2024年世界12強賽擊敗日本並奪冠，如今多名從青棒時期就在國際賽嶄露頭角的球員逐漸成熟，讓中華隊在本屆經典賽仍被視為不可忽視的對手。

日本媒體指出，日本隊將在東京巨蛋進行的WBC首戰對上台灣，而兩隊在2024年12強賽的交手仍讓外界印象深刻。當時台灣擊敗日本並最終奪冠，展現強勁競爭力，也讓本屆賽事再度交鋒格外受到關注。

《東スポWEB》報導引述台灣棒球記者、同時也是球評的王翊亘分析表示，目前正是台灣棒球的「黃金時代」。他指出關鍵可追溯到2019年U18世界盃棒球賽，當時台灣在決賽擊敗美國奪冠，並在預賽以3比1擊敗由佐佐木朗希、宮城大彌領軍的日本隊。

當年U18國手中，包含目前效力於美職體系的林昱珉與李灝宇等人，如今已逐漸成為國家隊核心，而當時那批球員多數已踏入職棒，被視為台灣棒球的「黃金世代」。

王翊亘表示，這批球員從學生時期就累積與世界強隊對抗的經驗，「當時在學生時代就曾擊敗日本與美國，因此面對強敵時幾乎沒有畏懼感。」 報導指出，如今的中華隊不僅擁有年輕世代的成長，陣中還有具備國際賽經驗的投手，包括徐若熙、古林睿煬等核心戰力，被看好能在經典賽舞台發揮實力。

王翊亘強調，「現在正是台灣棒球的黃金時代。」目前中華隊陣中約有一半球員年齡在25歲以下，隨著時間推進，整體實力仍持續成長。日媒關注，這群逐漸成熟的「黃金世代」球員，在經典賽舞台上將如何與日本隊正面交鋒。

