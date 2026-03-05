運動雲

>

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

▲費城費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟近日再傳藥檢爭議，根據多家外媒報導，費城費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）因被指一次「提升表現物質」檢測中呈現不利結果，可能面臨MLB80場禁賽處分；目前羅哈斯已啟動程序提出抗辯，案件仍在上訴階段。

依MLB與球員工會的藥物協議規範，初次被檢出涉嫌使用提升表現物質者，相關紀律處分在正式對外宣布前，會先進入申訴與上訴流程，因此聯盟尚未公開定案結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過報導指出，羅哈斯已針對可能的禁賽處分提出異議，爭取翻案或減輕處分。

此外，羅哈斯也受到國家隊層面的影響；多明尼加共和國隊總經理克魯茲（Nelson Cruz）已向媒體證實，羅哈斯已被移出多明尼加隊的世界棒球經典賽（WBC）名單，顯示事件在聯盟裁決出爐前，已先對其國際賽規劃造成衝擊。

羅哈斯2023年完成大聯盟初登場，上季他在費城人出賽繳出打擊率.224、1轟、18分打點與12次盜壘；8月1日遭下放至3A後，球季剩餘時間未再回到大聯盟。

生涯累積方面，羅哈斯在大聯盟出賽250場，生涯打擊率.252，共敲6轟、73分打點並跑出51次盜壘；若最終確定遭禁賽80場，勢必影響他本季在費城人的輪替位置與整體調度，也可能對其後續生涯規劃帶來連鎖效應。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

快訊／中華男籃好棒　FIBA世界盃亞洲區資格賽排名上升至第8位

快訊／中華男籃好棒　FIBA世界盃亞洲區資格賽排名上升至第8位

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

世界棒球經典賽台灣運彩開盤　中華首戰澳洲爭取開門紅

世界棒球經典賽台灣運彩開盤　中華首戰澳洲爭取開門紅

「國王航空」林彥廷重返台籃首度爆扣　高錦瑋笑虧：扣得很勉強

「國王航空」林彥廷重返台籃首度爆扣　高錦瑋笑虧：扣得很勉強

對戰高錦瑋特別「來勁」　林彥廷笑喊：英雄惜英雄

對戰高錦瑋特別「來勁」　林彥廷笑喊：英雄惜英雄

林彥廷爆扣還轟生涯新高20分　國王仍遭聯盟龍頭雲豹終止5連勝

林彥廷爆扣還轟生涯新高20分　國王仍遭聯盟龍頭雲豹終止5連勝

張政禹火速赴日待命　官方社群吐心聲：做好準備等教練安排

張政禹火速赴日待命　官方社群吐心聲：做好準備等教練安排

運動部長李洋親赴行天宮為WBC中華隊祈福　親飛東京熱血應援

運動部長李洋親赴行天宮為WBC中華隊祈福　親飛東京熱血應援

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決

熱門新聞

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

快訊／中華男籃好棒　FIBA世界盃亞洲區資格賽排名上升至第8位

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

世界棒球經典賽台灣運彩開盤　中華首戰澳洲爭取開門紅

「國王航空」林彥廷重返台籃首度爆扣　高錦瑋笑虧：扣得很勉強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張政禹到日本了！接通知嚇一跳

2中華男籃世界盃資格賽排名上升至第8

3多明尼加移除羅哈斯經典賽名單

4李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

5世界棒球經典賽台灣運彩開盤

最新新聞

1多明尼加移除羅哈斯經典賽名單

2張政禹到日本了！接通知嚇一跳

3對戰高錦瑋來勁　林彥廷：英雄惜英雄

4林彥廷TPBL首度灌籃　高錦瑋：扣得很勉強

5林彥廷轟新高20分　國王仍遭雲豹終止5連勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

【呆萌女神】李藝斌忘記Cue音樂　突然發現的反應太可愛

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

阿弟女兒比賽唱〈我愛他〉　緊張喊：爸爸叫我來的

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366