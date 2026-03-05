MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

▲費城費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟近日再傳藥檢爭議，根據多家外媒報導，費城費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）因被指一次「提升表現物質」檢測中呈現不利結果，可能面臨MLB80場禁賽處分；目前羅哈斯已啟動程序提出抗辯，案件仍在上訴階段。

依MLB與球員工會的藥物協議規範，初次被檢出涉嫌使用提升表現物質者，相關紀律處分在正式對外宣布前，會先進入申訴與上訴流程，因此聯盟尚未公開定案結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過報導指出，羅哈斯已針對可能的禁賽處分提出異議，爭取翻案或減輕處分。

此外，羅哈斯也受到國家隊層面的影響；多明尼加共和國隊總經理克魯茲（Nelson Cruz）已向媒體證實，羅哈斯已被移出多明尼加隊的世界棒球經典賽（WBC）名單，顯示事件在聯盟裁決出爐前，已先對其國際賽規劃造成衝擊。

羅哈斯2023年完成大聯盟初登場，上季他在費城人出賽繳出打擊率.224、1轟、18分打點與12次盜壘；8月1日遭下放至3A後，球季剩餘時間未再回到大聯盟。

生涯累積方面，羅哈斯在大聯盟出賽250場，生涯打擊率.252，共敲6轟、73分打點並跑出51次盜壘；若最終確定遭禁賽80場，勢必影響他本季在費城人的輪替位置與整體調度，也可能對其後續生涯規劃帶來連鎖效應。