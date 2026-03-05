運動雲

徐若熙戰袋鼠軍團拚首勝！WBC轉播平台一次看

▲中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽將於5日在東京巨蛋開打，中華隊首戰台灣時間上午11點迎戰澳洲，由「火球男」徐若熙掛帥先發。這場比賽不僅攸關晉級情勢，也是中華隊本屆賽事的重要開局戰。

徐若熙4日受訪表示，前一階段的練習與熱身賽調整已大致完成，接下來就是把準備好的狀態帶上場，「前面的調整差不多了，明天就是把狀態拿出來，把第一場勝利拿下。」

回顧中華隊近15年在一級國際賽與澳洲交手紀錄，共取得4連勝。上一次在經典賽碰頭正是2013年，中華隊首戰同樣面對澳洲，當時由王建民先發壓制對手，以4比1奪勝，打出氣勢並最終晉級複賽。此後在2019年與2024年世界12強賽對戰澳洲，中華隊也分別以5比1、11比3拿下勝利。

澳洲隊本屆最大焦點是2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），但打線火力並不只依賴他一人，陣中還有具有大聯盟資歷的米德（Curtis Mead）與懷菲德（Aaron Whitefield）。投手方面則由曾在韓職表現活躍的索普德（Warwick Saupold）坐鎮。《Full Count》也提醒，澳洲隊上屆爆冷擊敗韓國的畫面仍令人印象深刻，面對這支袋鼠軍團絕不能掉以輕心。

澳洲此役預計由具有大聯盟經驗的左投A.威爾斯（Alex Wells）先發。威爾斯4日受訪表示，中華隊是一支值得尊敬的球隊，「上場比賽一定要尊重對手，中華隊已經向世界證明他們具備強隊實力。」

▲澳洲隊投手Alex Well。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊投手Alex Well。（圖／記者林敬旻攝）

本屆經典賽將於3月5日正式點燃戰火，台灣球迷可透過電視、MOD與網路平台收看賽事。愛爾達體育台、緯來電視網與東森電視皆轉播全部47場賽事，中華電信MOD與Hami Video也提供完整直播，台視則播出部分正賽場次。

轉播陣容方面，愛爾達體育台由主播魏楚育、李祐廷等人領銜播報，搭配曾文誠、鄭景益、謝長亨等球評解析戰局；緯來體育台則由「冠軍主播」張立群搭檔球評陳師正、陳子軒進行現場解說；東森電視則由資深主播田鴻魁與「棒球博士」袁定文搭檔評論。多組資深主播與球評聯手轉播，為球迷帶來完整賽事內容。

中華隊在C組賽程如下：

3月5日 11:00　中華 vs 澳洲

3月6日 18:00　日本 vs 中華

3月7日 11:00　中華 vs 捷克

3月8日 11:00　中華 vs 南韓

中華隊將在東京巨蛋連戰四場，力拚搶下晉級複賽門票。

中華隊世界棒球經典賽WBC澳洲隊徐若熙2026WBC2026WBC中華隊

