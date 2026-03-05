費爾柴德遇韓國瓊斯　揪李灝宇暢聊日本投手情報

▲瓊斯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋開打，韓國隊主力打者瓊斯（Jahmai Jones）在賽前與台灣旅外球員碰面交流，並分享自己先前對戰日本球隊的經驗，談到日本投手的特色與應對方式。

據韓媒《MBC》報導，瓊斯在東京巨蛋觀看台灣隊官方練習時，與中華隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）以及效力底特律老虎體系的李灝宇碰面。三人過去曾在美國小聯盟有過交手或同場經驗，這次也聊到日本投手常見的雙腳抬腿投球動作，以及變化球的使用方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瓊斯表示：「台灣球員因為我先前已經和日本職棒球隊打過兩場練習賽，因此向我詢問建議。我也向他們說明了日本棒球與美國棒球之間的差異。」他也強調：「雖然在小聯盟常常碰面、彼此關係很好，但在與台灣的比賽中，絕對不會輸。」

此外，瓊斯也提到，他在球隊訓練前與韓國隊隊長李政厚一起提前到球場，兩人也討論了東京巨蛋的球場環境，包括天花板高度與燈光等場地特性。

瓊斯此次是首次代表韓國隊參加經典賽。由於他的母親是韓國人，因此取得韓國國籍並入選國家隊。韓國隊預計在明晚與捷克的比賽中展開本屆經典賽首戰，瓊斯也將迎來個人WBC生涯的初登場。

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）