「國王航空」林彥廷重返台籃首度爆扣　高錦瑋笑虧：扣得很勉強

TPBL職籃2025-26賽季下半季首戰4日晚間登場，聯盟例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹克服首節落後狀況，靠著3洋將加上中華男籃國手高錦瑋攜手出擊，最終116比100贏球也終結主場新北國王5連勝。此戰「國王航空」林彥廷不僅攻下生涯新高20分，更貢獻加盟台灣職籃後首次扣籃美技表現不俗，不過昔日同窗戰友高錦瑋賽後卻猛虧表示，「他真的老了，扣得很勉強！」

昔日在能仁家商、政治大學時期，林彥廷都以勁爆體能著稱，場上也總是能出現強悍扣籃美技。不過大學畢業後投入中國CBA聯賽，林彥廷轉變成為控衛角色，本季回歸台灣職籃舞台後，此戰賽前也尚未有過例行賽實戰爆扣演出。

不過此戰林彥廷打出強勢表現，全場19投7中轟下個人職業生涯新高20分外帶3籃板、2抄截，上半場就有一次切入後拉桿的精彩美技，末節更是以一次快攻雙手扣籃，拿下生涯新高20分表現。

身為林彥廷國、高中同窗戰友，雲豹主力控衛高錦瑋賽後就猛「虧」表示，「林彥廷真的老了，那球看起來扣得很勉強！」

不過高錦瑋隨後也認真的說，「林彥廷此戰有19次出手，很久沒看到他打得這麼強勢，真的很替他開心，我總感覺他每次對到我們，都打得特別來勁。」

但林彥廷對於好表現卻無法幫助球隊取勝感到遺憾，他表示，「今天雖然得分有自己的新高，但內容上沒辦法體現替球隊帶來幫助，我今天助攻只有1次，自己在組織後衛的工作上沒有做好，防守上對位克羅馬我也沒有執行好。」

