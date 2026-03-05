運動雲

WBC官方觀戰手冊介紹台灣球星　王建民傳奇地位、陳傑憲成焦點

▲▼官方觀戰手冊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼官方觀戰手冊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼官方觀戰手冊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本推出官方觀戰手冊，提前介紹各隊代表性人物，其中台灣兩位球星受到特別關注。旅美名投王建民被列為「球隊傳奇」，而中華隊隊長陳傑憲則被評為本屆賽事的「焦點球員」，展現台灣棒球在國際舞台上的代表性。

這本官方觀戰手冊一本售價3000日圓，內容除了介紹各參賽隊伍，也特別整理各國代表性球星與歷屆經典賽故事，讓球迷能在賽事開打前掌握各隊戰力。

手冊以「球隊傳奇」介紹王建民，文中提到，王建民是台灣出身投手中，在美國職棒大聯盟（MLB）累積最多勝投的代表人物。除了大聯盟時期的亮眼成就，他在2013年經典賽的表現同樣令人印象深刻，當時幫助中華隊順利突破首輪小組賽。

報導指出，王建民在該屆經典賽合計投出12局無失分的精彩內容，不僅在對澳洲一戰拿下勝投，面對實力強大的日本打線也成功壓制對手，展現王牌投手的穩定與壓制力。

另外在「焦點球員」部分，官方觀戰手冊則點名中華隊外野手陳傑憲。內容提到，身為球隊隊長的陳傑憲，在2024年世界12強賽率領中華隊奪下隊史首面金牌，將名字寫入台灣棒球歷史。

文章指出，陳傑憲在該屆賽事繳出打擊率0.625、2支全壘打的驚人成績，拿下賽會MVP。尤其在決賽敲出關鍵三分砲，成為左右戰局的重要一擊，展現關鍵時刻的決勝能力。隨著2026年經典賽即將到來，外界也期待他能再次帶領中華隊在國際賽場寫下佳績。

這本為2026年世界棒球經典賽所編寫的官方觀戰手冊，內容完整收錄預賽A組至D組各國球隊介紹、大會舉辦場地、歷屆賽事精華與數據回顧，也特別聚焦剛奪下2024年世界棒球12強賽金牌的中華台北（台灣）代表隊。

書中除了分析MVP隊長陳傑憲、張育成及多位新生代潛力投手的戰力，也回顧傳奇球星王建民的經典事蹟，帶領讀者全方位掌握本屆經典賽的觀戰重點與中華隊的戰力展望，相當值得收藏。

▲官方觀戰手冊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼官方觀戰手冊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲官方觀戰手冊。（圖／記者楊舒帆攝）

