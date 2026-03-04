林彥廷爆扣還轟生涯新高20分　國王仍遭聯盟龍頭雲豹終止5連勝

▲雲豹高錦瑋結束中華隊國際賽後，隨即回到母隊幫助球隊下半季首戰奪勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

中華隊結束上一階段的世界盃亞洲區資格賽後，TPBL職籃4日正式復賽展開下半季賽程，由上半季尾聲拉出5連勝，排名竄升至例行賽第2位的新北國王，交手聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹。此戰國王小飛人林彥廷繳出生涯新高20分，還貢獻加盟台籃首度扣籃，不過雲豹在3洋將合力轟下78分、32籃板、11助攻的優勢火力加持下，最終116比100大勝。

此戰開賽國王就出奇招，派出喬納森擔任先發，國王首節在3名洋將喬丹、傑登以及飛米合力搶分，加上小飛人林彥廷遠投近切無往不利，單節獨拿9分帶動下，以35比29壓制雲豹。

但雲豹不愧為聯盟例行賽龍頭，次節迅速由麥卡洛以及克羅馬、迪亞洛3洋將接力搶分，雲豹一波33比18猛攻，順利逆轉超前，上半場打完雲豹也以64比58取得領先。

下半場開打後，雲豹持續靠著洋將堅強戰力搶分，麥卡洛一次空中360度轉身爆扣震撼全場，隨後雲豹更一度拉開16分大幅領先。

末節國王連續吞下兩次違反運動精神犯規，雲豹持續猛攻拉開100比81領先優勢，但國王不放棄追分，林彥廷快攻演出雙手爆扣，隨後喬丹三分冷箭破網，國王一度追到13分差距。

但雲豹隨後穩住陣腳，重新掌握主動權，在克羅馬狂轟30分、5籃板、9助攻、3抄截，迪亞洛也有26分、9籃板，當家一哥高錦瑋13分、4籃板、7助攻，麥卡洛也有22分、18籃板、2抄截，雲豹116比100終止國王5連勝。

國王方面，全場以林彥廷攻下生涯新高20分外帶3籃板、2抄截最佳，林書緯19分、14助攻、2抄截，喬丹17分、16籃板。

▲國王林彥廷此戰不僅攻下生涯新高20分，還有精彩爆扣以及切入拉桿美技。（圖／TPBL職籃提供）