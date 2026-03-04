運動雲

快訊／中華男籃好棒　FIBA世界盃亞洲區資格賽排名上升至第8位

▲中華男籃上階段世界盃亞洲區資格賽打出佳績，排名上升來到第8位。（圖／取自FIBA IG）

▲中華男籃上階段世界盃亞洲區資格賽打出佳績，排名上升來到第8位。（圖／取自FIBA IG）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在日前剛剛落幕的2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段，先以77比65力克強敵南韓，隨後又在對上中國之戰，大半時間取得領先優勢，直到最後關頭才以93比100惜敗，打出值得驕傲表現。憑藉本階段兩場賽事優異演出，根據最新出爐的FIBA世界盃亞洲區資格賽「戰力榜」排名，中華隊從原先墊底的第12名，大幅上升來到第8位。

世界盃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事日前正式落幕，中華男籃在首階段對上日本兩場都吞敗後，本階段可說大有斬獲，先是在主場以12分之差撂倒上階段2連勝的勁敵南韓。隨後又在菲律賓第3地主場，一路壓制中國，直到最後決勝期才以7分惜敗。

中華隊在本階段包括CBA旅外3星陳盈駿、林庭謙、劉錚，以及本土聯賽的雷蒙恩、歸化球員高柏鎧都有不錯發揮，也展現中華男籃足以和列強抗衡實力。

根據FIBA國際籃總最新公布的世界盃亞洲區資格賽戰力榜，中華隊從原先的第12名大幅上升4個名次，來到第8位。

至於排名居冠的仍是強權澳洲，中國則憑藉本階段2連勝，排名也竄升至第2位。第3到第7名則分別為紐西蘭、約旦、卡達、黎巴嫩以及日本。排名在中華隊之後的9到12名，則分別為菲律賓、伊朗、南韓以及敘利亞。

▲▼2027年世界盃籃球亞洲區資格賽，陳盈駿。（圖／記者李毓康攝）

▲陳盈駿領軍中華男籃在本階段打出亮眼表現。（圖／記者李毓康攝）

