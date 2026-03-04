▲李多慧、林襄赴華府挺「巫師台灣之夜」 台美職業運動交流再寫新頁。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

農曆正月初四，第二屆NBA華盛頓巫師隊「台灣之夜」於美國首府隆重登場；味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女成員李多慧與林襄，受「台頑千禧青少年基金會 (MGY)」邀請，以球迷身分遠赴華府參與盛事，寫下台美職業運動球隊交流新篇章。

巫師隊官方高度重視此次交流，賽前特別致贈兩人全套球隊商品；味全龍則以李多慧與林襄的隊徽簽名球回禮，象徵台美棒籃職業運動體育文化跨界連結。

賽後兩人受邀與巫師隊啦啦隊（Wizards Dancers）於場中互動，兩位擁有百萬粉絲的女神以熱情笑容克服時差疲憊，展現來自台灣的應援魅力。

李多慧與林襄此行親民度滿分，從場外與僑胞合照、場邊觀看熱身，到入場通道與球員擊掌均全程參與。

兩人雖因長途飛行時差於觀賽時露出「犯睏萌樣」，真實互動不僅引起媒體熱議，更讓粉絲紛紛留言表示萌感滿滿。

多次訪美的林襄表示，此次搭乘聯合航空（United Airlines）北極星商務艙，經舊金山轉機輕鬆飛抵華盛頓，全平躺的坐椅設計以及艙內不被打擾的半隱私空間配置均讓這次飛行過程舒適滿滿。

透過便利的United APP即時追蹤航班以及行李也大幅減輕轉機壓力。

味全龍球團亦由衷感謝聯合航空的支持，期待未來持續攜手，為台美棒籃職業運動交流開創更多可能。