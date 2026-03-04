運動雲

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

▲中華女足以0比2惜敗日本。（圖／中華足協提供）

▲中華女足以0比2惜敗日本。（圖／中華足協提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

亞洲盃女足C組首戰，中華女足今迎戰強敵日本，在炎熱的天氣下展開一場激烈的防守大戰。面對日本隊整場猛烈的攻勢，中華女足門將王郁婷表現神勇，多次化解門前危機，硬是在上半場頂住壓力，與日本戰成0比0平局。儘管下半場日本隊藉由高橋花與清家貴子的入球突破僵局，最終中華女足以0比2惜敗，但全場展現出的防守紀律與拼鬥精神，仍贏得現場1223位球迷的熱烈掌聲。

開賽中華女足大多採取守勢，日本前5分鐘就展現猛烈攻勢，開賽2分鐘日本女足禁區內射門，中華女足門前擋出，隨後長野風花射門，遭門將王郁婷撲出。藤野青葉隨後又有射門機會，球偏出門楣。

日本隨後發起進攻左路配合，田中美南射門被撲出，隨後又是田中美南一記遠射，依然被王郁婷撲出，隨後日本女足耐心的傳導配合，不過中華女足防守嚴密下，沒能讓日本女足取得勁球。

25分鐘，普馨慧與對手爭球後因傷下場，換上楊小娟。36分鐘，中華女足終於迎來最有威脅的攻勢，右路的定位球開出，日本門前差點造成誤會，陳昱嫀門前射門遭擋出。

43分鐘，日本差點進球，左路傳中後球要進門的瞬間，張季蘭門前極限救出，上半場日本圍攻中華女足，但未能攻破大門，上半場0比0。

下半場剛開賽，長谷川唯一次門前頭槌頂偏，50分鐘田中美南頭槌頂偏，53分鐘又是田中美南，近距離射門遭王郁婷擋下。

61分鐘，谷川萌萌子長傳給高橋花，門前高橋花晃過一名防守球員後起右腳破門，透過VAR確認後，日本進球，日本女足1比0中華女足。

66分鐘，中華女足換人，陳妗文、蘇芯芸下場，換上劉于喬、鄧霈璘。即便比賽當天天氣炎熱，但仍有1223人進場看球。

領先的日本持續向中華女足施加壓力，但欠缺臨門一腳的把握性，而中華女足築起的防守多次把球清出禁區外。最後補時7分鐘，日本千葉玲海菜左路傳中，清家貴子迎上頭槌破網，日本將比分改寫成2比0，最終就以2球之差擊敗中華女足。

賽後中華女足查克摩爾說，「這場比賽對我來說，我為我的球員為自豪，一直不斷堅持下去，我們會持續戰鬥下去，準備好下一場比賽。」

由於比賽溫度高度38度，在炎熱的環境下比賽，查克摩爾表示：「非常熱，我們為此有所準備，準備好體能，我必須說球員都很有戰鬥精神，不斷從錯誤中學習，並試圖不斷取得進步，我很感激每個工作人員付出的一切。」

今日多次撲救出日本女足射門的門將王郁婷賽後表示，「雖然今天沒有進球，但防守線做了很大的努力，針對下一場比賽防守要更確實，可以把後防線的盯人和反擊做得更準確。」

