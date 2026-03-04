首度啟用投球計時器、導入PitchCom　經典賽前最後複習相關規則一次看

▲中華隊對澳洲戰先發徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於本月5日點燃戰火，由MLB主辦的本屆賽事，首度在經典賽全面啟用「投球計時器」，並導入PitchCom投捕電子暗號系統，主辦方盼藉此加快比賽節奏，同時降低偷暗號疑慮。

本屆經典賽在投捕溝通方面採用PitchCom系統，捕手可將微型按鍵裝置固定於手腕或護具上進行操作，投手與守備球員則在帽內配置接收器，以接收暗號指令。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關規範比照MLB做法，除提升配球傳遞效率，也被視為防堵偷暗號的配套之一；中華隊在集訓期間已提前啟用該系統，捕手群適應狀況良好，並以英文語音進行錄製，以提升暗號辨識與傳遞精準度。

比賽節奏方面，投球計時器為經典賽首度上路：壘上無人時，投手須在15秒內完成投球；壘上有人則為18秒。

打者也有時間限制，必須在倒數8秒前進入打擊區完成準備，若主審判定超時違規，投手將被記1顆壞球、打者則加計1顆好球，本屆賽事未採用電子好球帶（ABS）。

除節奏規範外，本屆亦納入多項近年職棒常見規則。壘包加大、投手每次打席牽制上限為2次，若超過次數仍嘗試牽制且未成功抓到跑者，跑者將自動推進一個壘包。

此外，賽事禁止「極端守備布陣」；投手出手瞬間，內野必須有4名守備員站在內野草皮範圍內，且二壘壘包兩側須各有2名內野手站位，以降低過度偏移防守對打擊的影響。

投手用球數與休息規範方面，賽事依階段設有單場用球上限：預賽65球、8強賽80球、決賽輪（4強與冠軍戰）95球；若投手達上限，可完成當前打席再退場。

強制休息規定則包括：單場50球以上須休4天、單場30球以上須休1天；若連續兩天登板，第3天必須休息1天。另有「至少面對3位打者」限制，每名投手需至少面對3名打者或投完該半局。

比賽制度上，預賽與8強階段設有提前結束規則：5局打完領先15分、或7局打完領先10分，將直接裁定比賽提前結束；若正規9局打完仍平手，從第10局起採突破僵局制，攻方以「第9局最後出局者」作為二壘跑者，並從無人出局、二壘有人狀態展開進攻。

至於排名比較方式，若同組出現兩隊以上戰績相同，將依序比較彼此對戰成績、失分率、自責分率、團隊打擊率，若仍無法分出高下則以抽籤決定；其中在多隊同戰績狀況下，若某隊曾擊敗其他同戰績隊伍，該隊排名將優先列為同戰績球隊中最高。

關於下屆參賽資格與降級制度，本屆各組前4名、共16隊可直接取得下屆經典賽門票；各組最後一名則需進入資格賽，爭取續留正賽的機會。