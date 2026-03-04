先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC　對決中華隊看重「開局」

▲▼WBC日本隊大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽開打在即，日本隊看板球星大谷翔平在東京巨蛋受訪回應海外媒體提問，談到亞洲棒球應互相帶動、盼整體更熱絡，但他強調身為日本代表仍以「先讓日本贏球」為首要；至於首戰對台灣若扛第一棒的可能性，大谷也點出面對強投「開局很重要」，關鍵在於上壘與選球，把每個打席的工作做好。

面對海外媒體提問，被問到從達比修有等前屆成員身上學到什麼，大谷翔平認為隊內已有許多「把自己該做的事建立好」的球員。

「包括宮崎的集訓在內，我想應該有選手從達比修先生或其他教練教的事情中學到很多，也有不少選手已經建立起自己該做的事，所以當然有人問我我會回答，但基本上我覺得多到甚至不需要那樣做的程度，有很多選手都很扎實。」

被問到關注的韓國選手，大谷翔平直接點名道奇隊友金慧成，並肯定其人品與對戰價值：「我在關注金慧成選手，他做人也很棒，如果能打出一場好比賽，對彼此來說都會是很好的機會。」

對於亞洲棒球共同成長、互相帶動的議題，大谷翔平先表達樂見其成，也強調此刻身為日本代表，首要目標仍是全力爭勝：「我希望整個亞洲棒球都能更加熱絡，這是令人欣喜的事；作為日本代表，這次首先要全力以赴讓日本贏球，在那之中，如果彼此都能把力量發揮到極限、打出一場好比賽的話。」

最後談到與台灣之戰若由日本先攻、自己可能打第一棒所引發的關注，大谷翔平從打線位置切入，點出「上壘」與「選球」的重要。

「因為強投很多，所以我覺得開局很重要，雖然不知道會打第幾棒，但如果是第2、第3棒，就想把前一棒的工作延續下去；如果是第一棒，第一棒就要以能上壘為重點，不只是揮棒，而是要好好辨識球路、把工作做好。」