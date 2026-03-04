運動雲

>

先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC　對決中華隊看重「開局」

▲▼WBC日本隊大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

▲▼WBC日本隊大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽開打在即，日本隊看板球星大谷翔平在東京巨蛋受訪回應海外媒體提問，談到亞洲棒球應互相帶動、盼整體更熱絡，但他強調身為日本代表仍以「先讓日本贏球」為首要；至於首戰對台灣若扛第一棒的可能性，大谷也點出面對強投「開局很重要」，關鍵在於上壘與選球，把每個打席的工作做好。

面對海外媒體提問，被問到從達比修有等前屆成員身上學到什麼，大谷翔平認為隊內已有許多「把自己該做的事建立好」的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「包括宮崎的集訓在內，我想應該有選手從達比修先生或其他教練教的事情中學到很多，也有不少選手已經建立起自己該做的事，所以當然有人問我我會回答，但基本上我覺得多到甚至不需要那樣做的程度，有很多選手都很扎實。」

被問到關注的韓國選手，大谷翔平直接點名道奇隊友金慧成，並肯定其人品與對戰價值：「我在關注金慧成選手，他做人也很棒，如果能打出一場好比賽，對彼此來說都會是很好的機會。」

對於亞洲棒球共同成長、互相帶動的議題，大谷翔平先表達樂見其成，也強調此刻身為日本代表，首要目標仍是全力爭勝：「我希望整個亞洲棒球都能更加熱絡，這是令人欣喜的事；作為日本代表，這次首先要全力以赴讓日本贏球，在那之中，如果彼此都能把力量發揮到極限、打出一場好比賽的話。」

最後談到與台灣之戰若由日本先攻、自己可能打第一棒所引發的關注，大谷翔平從打線位置切入，點出「上壘」與「選球」的重要。

「因為強投很多，所以我覺得開局很重要，雖然不知道會打第幾棒，但如果是第2、第3棒，就想把前一棒的工作延續下去；如果是第一棒，第一棒就要以能上壘為重點，不只是揮棒，而是要好好辨識球路、把工作做好。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

【鐵籠關穿山甲】發現前車鐵籠內有東西亂動 仔細一看竟是穿山甲

熱門新聞

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2蔡其昌曝李灝宇最新狀況

3中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

4認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

5曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

最新新聞

1世界棒球經典賽台灣運彩開盤

2預測WBC賽事抽SONY藍牙喇叭

3先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC

4東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚

5山本對台灣盼好開局：多泡幾次茶

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366