山本由伸首戰對台灣盼投出好開局　期待大家一起「多泡茶」

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本隊首戰將對上台灣，由道奇隊王牌投手山本由伸擔任先發。4日出席賽前記者會時，山本表示，希望能在首戰投出好表現，為日本隊帶來氣勢。

談到即將迎來的首戰，山本坦言開幕戰向來不容易，「第一場比賽通常都非常困難。」但既然球隊將重任交到自己手上，他會全力完成任務，「希望能有一個好的開始，替這次WBC帶出氣勢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於日本隊目前的整體狀態，山本表示球隊氛圍相當好，「大家都在很好的狀態下準備，而且陣中都是一流的選手，我認為完全沒有問題。」他也強調，團隊的目標非常明確，就是朝連霸邁進，「為了贏球、完成連霸這個目標，我也會盡自己所能做出貢獻。」

面對台灣首戰，山本也認為開局表現格外重要，希望能投出自己的節奏，為球隊建立良好開端。

此外，山本被問到目前在日本掀起話題的「泡茶姿勢」，他笑說自己是在昨天比賽後透過社群媒體才了解這個動作的含義，「如果能多做幾次那個動作，代表球隊得了很多分，我會努力讓大家有機會多做幾次。」

談到近年從日職到大聯盟、再到世界大賽等高強度賽事的經歷，山本表示，自己最大的收穫是透過每天的累積持續成長，「回頭看這三年，這些微小的經驗累積成很大的改變，現在也比以前更有自信。」

至於外界曾傳出道奇隊不希望他參加WBC的消息，山本回應，球團非常理解日本球迷對這項賽事的重視，「我和球隊有充分溝通，目前身體狀況很好，所以決定參賽。只要身體狀況沒有問題，我就會努力在WBC和球季中都展現最好的表現。」