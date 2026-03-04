「年年覺得自己變老了」大谷翔平談球隊世代交替　也點出短期決戰關鍵

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽即將開打，各隊在東京巨蛋進行官方練習之際，日本代表「侍JAPAN」看板球星大谷翔平也現身記者會，面對日、美、韓、臺等4國媒體輪番提問，約15分鐘的受訪內容，大谷從自身備戰狀態、球隊氣氛、短期決戰的調整哲學，都做出完整回應。

大谷翔平表示，自己對大會「要開始了」的感覺愈來愈強烈，也強調會把握最後調整期，把狀態拉到最好迎接比賽。

被問到終於抵達東京心情如何，大谷翔平開門見山說：「覺得要開始了，雖然明天還有練習，但想調整到最後，以好的狀態迎戰。」

針對先前熱身賽如何評估自身狀態，他表示目前身體狀況令人滿意：「雖然和上次相比，在美國的比賽場次也比較少，但身體狀況也一路沒有受傷到這裡，所以就現階段而言我已經相當滿意。」

談到球隊氣氛看起來相當明朗，大谷翔平也提到世代交替帶來的感受：「每年下個世代的人都愈來愈多，就會覺得自己變老了；很有朝氣，我覺得是很棒的球隊。」

談到大會正式開打、希望帶給球迷什麼樣的比賽氛圍，大谷翔平強調這是「日本代表」能讓球迷團結的時刻：「頂尖選手都聚集在這裡，無論球團或球迷的立場，作為日本代表，這是一個讓棒球迷能夠凝聚成一體的機會；我想只要大家能為所有人精彩的表現加油，就會成為我們的力量。」

面對短期決戰，被問到有沒有「不要做比較好」的事，大谷翔平從春訓時序、身體感覺談到管理哲學，認為練習與休息都要拿捏。

「基本上選手都會想練習，能做的時候就做也沒關係，因為是春季初期，感覺上多數選手還很難把狀態拉到100%的時期；休息也需要勇氣，我覺得這是一群『職業中的職業』聚集的團隊，所以光看就能明白，這位選手是用這樣的方式在投入。真的集結了很棒的選手。」

談到二連霸的自信與手感，大谷翔平坦言各隊實力接近，關鍵在於逆境時能否沉著應對；他也清楚自己在進攻端的責任：「每支球隊都真的很強，上一屆也是如此，要順順利利就能贏的比賽其實很少，也要預想可能會先失分，或被拉開2、3分的狀況，我會參與進攻，所以只要在進攻面能沉著的打球，我想就能打出好的比賽。」