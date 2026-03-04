運動雲

「年年覺得自己變老了」大谷翔平談球隊世代交替　也點出短期決戰關鍵

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽即將開打，各隊在東京巨蛋進行官方練習之際，日本代表「侍JAPAN」看板球星大谷翔平也現身記者會，面對日、美、韓、臺等4國媒體輪番提問，約15分鐘的受訪內容，大谷從自身備戰狀態、球隊氣氛、短期決戰的調整哲學，都做出完整回應。

大谷翔平表示，自己對大會「要開始了」的感覺愈來愈強烈，也強調會把握最後調整期，把狀態拉到最好迎接比賽。

被問到終於抵達東京心情如何，大谷翔平開門見山說：「覺得要開始了，雖然明天還有練習，但想調整到最後，以好的狀態迎戰。」

針對先前熱身賽如何評估自身狀態，他表示目前身體狀況令人滿意：「雖然和上次相比，在美國的比賽場次也比較少，但身體狀況也一路沒有受傷到這裡，所以就現階段而言我已經相當滿意。」

談到球隊氣氛看起來相當明朗，大谷翔平也提到世代交替帶來的感受：「每年下個世代的人都愈來愈多，就會覺得自己變老了；很有朝氣，我覺得是很棒的球隊。」

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

談到大會正式開打、希望帶給球迷什麼樣的比賽氛圍，大谷翔平強調這是「日本代表」能讓球迷團結的時刻：「頂尖選手都聚集在這裡，無論球團或球迷的立場，作為日本代表，這是一個讓棒球迷能夠凝聚成一體的機會；我想只要大家能為所有人精彩的表現加油，就會成為我們的力量。」

面對短期決戰，被問到有沒有「不要做比較好」的事，大谷翔平從春訓時序、身體感覺談到管理哲學，認為練習與休息都要拿捏。

「基本上選手都會想練習，能做的時候就做也沒關係，因為是春季初期，感覺上多數選手還很難把狀態拉到100%的時期；休息也需要勇氣，我覺得這是一群『職業中的職業』聚集的團隊，所以光看就能明白，這位選手是用這樣的方式在投入。真的集結了很棒的選手。」

談到二連霸的自信與手感，大谷翔平坦言各隊實力接近，關鍵在於逆境時能否沉著應對；他也清楚自己在進攻端的責任：「每支球隊都真的很強，上一屆也是如此，要順順利利就能贏的比賽其實很少，也要預想可能會先失分，或被拉開2、3分的狀況，我會參與進攻，所以只要在進攻面能沉著的打球，我想就能打出好的比賽。」

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2蔡其昌曝李灝宇最新狀況

3中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

4認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

5曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

1世界棒球經典賽台灣運彩開盤

2預測WBC賽事抽SONY藍牙喇叭

3先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC

4東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚

5山本對台灣盼好開局：多泡幾次茶

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
