井端弘和談首戰台灣「會是場硬仗」　希望山本由伸帶起氣勢





▲WBC日本隊總教練井端弘和。（圖／大會提供）

記者王真魚／日本東京報導



2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本隊總教練井端弘和4日在東京巨蛋出席官方記者會，談到即將在首戰對決的台灣時表示，對手實力相當堅強，陣中擁有多位具實力的投打選手，預料將是一場相當艱難的比賽。

談到分組賽最關鍵的一戰，井端表示，每一場比賽都非常重要，但首戰尤其關鍵，「每一場都是重點比賽，但其中首戰對於帶動球隊氣勢特別重要。」

他也透露，將由道奇隊投手山本由伸擔任對台灣的先發投手，盼能替球隊帶來好開局，「希望他能為球隊帶起氣勢，只要投出屬於他的投球內容就很好。」

至於後續的先發輪值安排，井端僅表示仍在最後確認階段，「今天會做出決定。」

井端也談到台灣隊的整體戰力，直言首戰就將面對強敵。他表示，目前仍難以預測台灣的先發投手人選，但陣中有不少具實力的球員，「像12強讓我們吃過苦頭的林昱珉，我認為必須要非常有警覺心。還有幾位曾在日職投球的投手，整體陣容人才濟濟。」井端認為，日本隊必須做好萬全準備，「我想這會是一場非常艱難的比賽。」

記者會現場有媒體問及，關於台灣隊與韓國隊陣中的外籍混血球員，有什麼特別印象？井端坦言，有看到幾位不錯的打者，也有擊出全壘打的選手，「明天還有機會觀察，我會持續留意，並參考情蒐人員的報告來做準備。」