「第2名不會成功！」　奧運金牌王菲爾普斯激勵WBC美國隊

▲德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽開打在即，美國隊近期特別「取經」奧運史上獲獎最多的傳奇選手，23面奧運金牌得主菲爾普斯（Michael Phelps），他受邀出席球隊近日晚間團隊餐敘並發表演說，讓球員與教練團都深受激勵。

今（4日）美國隊在熱身賽以15比1痛宰巨人隊，從打線到投手群全面開火，展現強烈「只要金牌」的企圖心。

菲爾普斯到隊內餐敘演說　德羅薩：他的訊息很明確，第2名不會成功

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）透露，菲爾普斯那天晚上在團隊餐敘的發言充滿張力，核心訊息就是「不要滿足於第2名」，並強調團隊凝聚、彼此帶動的重要性。

「他很有殺氣，我覺得那是一段很棒的演講，重點就是他的心態，第2名是不夠的；這就是他傳達給大家的訊息，彼此互相帶動、彼此激勵，然後以團隊的方式凝聚起來。」

豪華打線火力全開　19安、布萊格曼437呎轟震撼

美國隊今天在Scottsdale Stadium進行首場熱身賽，面對巨人隊直接以15比1大勝；美國隊先發前6棒排出小惠特（Bobby Witt Jr.）、哈波（Bryce Harper）、賈吉（Aaron Judge）、史瓦柏（Kyle Schwarber）、布萊格曼（Alex Bregman）、羅里（Cal Raleigh）等一線球星，整場共敲出19支安打，布萊格曼更在第4局轟出一發依Statcast預估飛行距離達437英尺的全壘打，火力相當驚人。

延長10局只為「讓更多投手上工」　全隊穿整套球衣留到最後一個出局數

此戰最終打到延長10局，主要是為了讓更多投手獲得調整機會，不過更受矚目的是，美國隊全員都堅持穿著完整球衣留到最後一個出局數出現，展現強烈的團隊感。

「我一直覺得，把USA穿在胸前很特別，但更特別的是打造出一支真正的球隊，你今天就看到了；我很驕傲他們全部都留下來了，每個人都想競爭，他們無私、也願意因應需要去調整位置或角色，真的很棒。」德羅薩說。

布萊格曼也提到「看到這樣真的很棒，我覺得這個團隊已經有很好的凝聚力，我們很專注，也等不及比賽開始了。」

菲爾普斯帶孩子到場觀戰　史肯斯：沒有比替美國拿金牌更棒

菲爾普斯也在今天親自到場看球，帶著孩子一起觀戰，並在場上近距離觀看打擊練習；海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）在自己經典賽前最後一次調整登板中投3局，他賽後坦言看到菲爾普斯出現在休息區相當驚喜，也再次強化「金牌目標」的氛圍。

「我沒想到會在休息區看到他，沒有什麼比替美國拿下金牌更棒了，昨天的訊息幾乎就是圍繞著這個，能見到他很酷，今天看到他帶著孩子來也很酷。」

「這也某種程度上說明了，這是一種兄弟情誼，一種像是男女共同的大家庭；所有曾代表我們國家比賽並拿下金牌的人，都是同一個家族，我們必須把這股傳承延續下去。」

空軍官校出身更有感　賈克斯：穿上國家隊球衣像再被叫上大聯盟

除了打線爆發，美國隊投手群也交出穩定內容；史肯斯之後博伊德（Matthew Boyd）、貝納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）、賈克斯（Griffin Jax）與史皮爾（Gabe Speier）合力投出6.2局無失分，讓整體戰力更顯完整。

美國隊接下來將在5日再打一場對洛磯隊的熱身賽，隨後前往休士頓，接著在Daikin Park對巴西展開B組預賽首戰。

