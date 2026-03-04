運動雲

>

大谷翔平曾來台：街景很美想再去！中華隊有許多好投「會好好應對」

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本隊球星大谷翔平4日接受各國媒體訪問。台灣媒體問及對台灣棒球的印象時，他回憶曾在2015年世界12強賽造訪台灣，對台灣球迷的熱情與投手群實力留下深刻印象，直言「可以感受到大家真的很喜歡棒球」。

台灣媒體提到，大谷當年曾隨日本隊來台參加12強賽，雖然沒有與中華隊正面對決，但台灣球迷一直期待能看到台日頂尖球員同場競技。對此，大谷表示，「我去過一次台灣，球迷真的非常熱情，讓人感覺大家都很喜歡棒球。」他也提到對台灣城市的印象，「街景也讓我很喜歡，會想再去一次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步談及台灣棒球實力，大谷特別提到投手群，「對戰方面，台灣投手給我非常好的印象。身為攻擊的一員，希望能好好做好自己的打擊策略。」

台灣媒體再問及，台灣在2024年世界12強賽奪冠時，大谷曾在社群分享相關消息，引起台灣球迷熱烈討論。對此，大谷表示，自己一直希望亞洲棒球能持續成長，「希望亞洲棒球整體能越來越興盛，這是很令人高興的事情。」

他也強調，雖然樂見亞洲棒球整體提升，但身為日本隊一員，仍會全力以赴爭取勝利，「作為日本代表，當然會全力幫助日本贏球。希望雙方都能發揮實力，打出一場精彩的比賽。」

談到即將面對的WBC首戰，大谷指出，短期決戰往往充滿變數，「很少有能輕鬆贏下的比賽，可能會被先得分，也可能被拉開兩、三分差。」他表示，只要在攻擊端保持冷靜、做好自己的工作，相信球隊能打出好的內容。

關鍵字： 大谷翔平台灣棒球WBC投手群亞洲棒球2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

熱門新聞

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2蔡其昌曝李灝宇最新狀況

3中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

4認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

5曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

最新新聞

1世界棒球經典賽台灣運彩開盤

2預測WBC賽事抽SONY藍牙喇叭

3先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC

4東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚

5山本對台灣盼好開局：多泡幾次茶

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366