大谷翔平曾來台：街景很美想再去！中華隊有許多好投「會好好應對」

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本隊球星大谷翔平4日接受各國媒體訪問。台灣媒體問及對台灣棒球的印象時，他回憶曾在2015年世界12強賽造訪台灣，對台灣球迷的熱情與投手群實力留下深刻印象，直言「可以感受到大家真的很喜歡棒球」。

台灣媒體提到，大谷當年曾隨日本隊來台參加12強賽，雖然沒有與中華隊正面對決，但台灣球迷一直期待能看到台日頂尖球員同場競技。對此，大谷表示，「我去過一次台灣，球迷真的非常熱情，讓人感覺大家都很喜歡棒球。」他也提到對台灣城市的印象，「街景也讓我很喜歡，會想再去一次。」

進一步談及台灣棒球實力，大谷特別提到投手群，「對戰方面，台灣投手給我非常好的印象。身為攻擊的一員，希望能好好做好自己的打擊策略。」

台灣媒體再問及，台灣在2024年世界12強賽奪冠時，大谷曾在社群分享相關消息，引起台灣球迷熱烈討論。對此，大谷表示，自己一直希望亞洲棒球能持續成長，「希望亞洲棒球整體能越來越興盛，這是很令人高興的事情。」

他也強調，雖然樂見亞洲棒球整體提升，但身為日本隊一員，仍會全力以赴爭取勝利，「作為日本代表，當然會全力幫助日本贏球。希望雙方都能發揮實力，打出一場精彩的比賽。」

談到即將面對的WBC首戰，大谷指出，短期決戰往往充滿變數，「很少有能輕鬆贏下的比賽，可能會被先得分，也可能被拉開兩、三分差。」他表示，只要在攻擊端保持冷靜、做好自己的工作，相信球隊能打出好的內容。