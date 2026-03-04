運動雲

逾萬球迷見證歷史夜！　多明尼加WBC星光打線12比4痛宰老虎

▲馬查多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）。（圖／路透）

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多明尼加經典賽國家隊4日在馬里查爾球場出賽，現場氛圍不同於一般多明尼加冬盟賽事，即使主隊先發打線中多位球星過去曾在此出賽，但這次以「國家隊」名義集結的星光陣容，仍讓超過1萬名進場球迷熱血沸騰；他們最終12比4擊敗底特律老虎，以主場勝利寫下歷史性一役。

今天代表三色旗備戰2026年世界棒球經典賽的國家隊先發名單堪稱豪華，包含馬查多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、馬特（Ketel Marte）等人同場亮相。

值得一提的是，這是多明尼加國家隊首次在主場與一支MLB球隊正面交手，讓備戰氛圍更添國族自豪感與凝聚力。

MLB上一次造訪多明尼加是在2024年3月，當時於3月8日、9日安排坦帕灣光芒與波士頓紅襪進行兩場表演賽；如今再度來訪，亦象徵這場系列賽的特殊意義。

在歷史性系列賽首戰開打前，現場先以儀式追思2025年4月8日清晨Jet Set夜店屋頂坍塌事件的罹難者；該起意外造成235人死亡，其中包括前大聯盟投手多泰爾（Octavio Dotel）。

賽前儀式中，MLB、UEPA與底特律老虎基金會共同向多明尼加紅十字會致贈12.5萬美元支票，捐款由MLB Together社會責任平台促成，作為對悲劇罹難者的致意。

▲馬查多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）、。（圖／路透）

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

支票由大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）、UEPA代表凱波（Fernando Queipo）、老虎隊董事長兼執行長伊利奇（Chris Ilitch），以及同時身兼多明尼加國家隊總經理與MLB特別顧問的克魯茲（Nelson Cruz）共同呈交；多明尼加紅十字會會長桑茲（Miguel Sanz）博士代表受贈，作為全國救援工作的支持。

曼弗瑞德在儀式中表示：「大聯盟很榮幸能在我們追念去年的悲劇之際支持多明尼加，棒球有一種特殊的力量，能把人們凝聚在一起，而我們打算運用這個平台來記得並重新振作。」

除了場外儀式動人，場內火力同樣精彩；這場系列賽之所以特別，還因為不少大聯盟球星從未打過冬季棒球，甚至很可能永遠不會參賽，其中隊長馬查多就是代表之一。不過在這晚，Team DR的打線沒有讓球迷失望。

關鍵第4局，索托先在1出局後轟出2分全壘打，1出局後馬查多與卡米內羅（Junior Caminero）再演出背靠背開轟，直接把比數帶到8比4奠定勝基；多明尼加強悍的攻勢讓全場情緒沸騰，球場也瞬間成了派對現場。

個人表現方面，索托單場貢獻3分打點，卡米內羅4打數4安打、攻下2分並帶有1分打點，成為打線中最亮眼的火力之一；Team DR終場以12比4大勝老虎，在主場用星光、火力與追思儀式交織出一場兼具意義與張力的歷史之夜。

