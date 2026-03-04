運動雲

「魔仙哥」轉戰雷霆大復活　麥肯25分鐘飆20分領軍宰公牛

記者杜奕君／綜合報導

聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆4日作客交手芝加哥公牛，即便球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因為腹部拉傷輪休，但日前透過交易換來的「魔仙小子」麥肯（Jared McCain）扛起重任，替補出賽25分13秒就高效率砍下全隊最高20分，除了展現大復活氣勢，更率隊以116比108贏球。

雷霆日前在「球員交易大限」截止前，與費城七六人換來麥肯，這位190公分的雙能衛，在新秀賽季一度打出15.3分、2.4籃板、2.6助攻優質數據，成為「年度新人王」大熱門，可惜賽季中遭遇左膝半月板撕裂提前報銷，不過仍有亮眼的新秀年表現。

不過本賽季麥肯復出後，由於主打位置與七六人本季選進的探花艾奇康（VJ Edgecombe）重疊，加上麥肯又遭遇右手拇指韌帶撕裂傷勢，導致出賽時間大幅下滑，最終七六人更選擇放棄這名好手，將他交易送往雷霆。

但麥肯來到雷霆後，整體表現明顯回溫，今日作客交手公牛之戰，他替補出賽不到26分鐘就高效率砍下20分、3籃板、2抄截，成為贏球最大功臣。

連同此戰在內，麥肯近9戰有8場得分達雙位數，近4戰平均得分更來到16.3分，可說稱職的扮演了球隊板凳暴徒角色，也讓雷霆在爭冠之路上，又添一名可用之兵。 

▲麥肯轉戰雷霆後表現持續火燙，今日出賽25分鐘就砍下20分領軍擊敗公牛。（圖／達志影像／美聯社）

