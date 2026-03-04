捷克公布韓國戰先發投手　「隊上最佳」日職經驗投手掛帥

運動雲

▲12強熱身賽，捷克隊投手帕沙克。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克隊投手帕沙克（Daniel Padišák）。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋點燃戰火，捷克隊也賽前正式公布先發投手人選，總教練哈迪姆（Pavel Hadim）今（4）日在東京巨蛋舉行的官方記者會上表示，首戰韓國對將由右投帕沙克（Daniel Padišák）先發登板。

韓國隊方面已確定由蘇珩準擔任先發投手，並由19歲韓華鷹超新星鄭宇宙接力登板，兩人預計負責比賽前段約6局，之後再交由牛棚投手群接手。

對於捷克的先發安排，哈迪姆直言，「我們將派出隊上最好的投手帕沙克先發。」

帕沙克曾在2023年WBC對中國一戰投出4局無失分的好投，當時的表現令人留下深刻印象，2025年他加盟參加日本職棒二軍Oisix新潟天鵝之皇，但之後因傷離隊。

捷克在2023年WBC首次參賽時便展現強烈存在感，與韓國同組作戰並擊敗中國隊，留下令人驚艷的表現，當時隊中甚至有不少並非全職棒球員的選手，但他們純粹享受棒球的態度，仍贏得世界各地球迷掌聲。

近年韓國與捷克之間的棒球交流也逐漸增加，2025年11月韓國舉辦「K-BASEBALL SERIES」時曾邀請捷克隊進行兩場熱身賽，韓國分別以3比0與11比1拿下勝利。

談到去年與韓國交手的印象，哈迪姆表示，「對我們來說那是非常好的比賽，就我看來，韓國方面似乎從總教練到球員都正在為了重新回到巔峰而付出很大努力。」

他也補充說，「韓國棒球的所有成員似乎都在一起合作，總教練、球員、甚至協會都團結在一起，對此我抱持很大的敬意，因為我非常清楚，一支隊伍跌下去之後再爬回來是多麼困難的事情。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強帕沙克

