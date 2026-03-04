傳奇教練團坐鎮！　WBC波多黎各回聖胡安主場準備「吵翻」

▲貝爾川（Carlos Beltrán）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽將於5日正式點燃戰火，波多黎各4日在熱身賽以5比3擊敗波士頓紅襪後，球迷應援聲浪已經讓JetBlue Park宛如主場；隨著球隊即將回到Hiram Bithorn Stadium進行分組預賽，預料島上棒球迷將用更瘋狂的方式，迎接這支充滿激情的代表隊。

即便先前傳出球星林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）、拜亞茲（Javy Báez）因各種原因無法參賽，一度讓當地球迷情緒短暫降溫，但如今早已回到全力相挺的節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝爾川談代表隊使命：不常有機會把PR穿在胸前

波多黎各隊總經理貝爾川（Carlos Beltrán）直言，披上國家隊戰袍對球員而言意義重大，球隊也會用認真態度與扎實表現回應球迷期待。

「老兄，我們很認真看待這件事，我們並不常有機會把PR穿在胸前，或把PR戴在頭上；每當有這個機會，我們就會想為球迷好好表現，波多黎各是加勒比海上一座小島。」

「多年來，我們已經證明，棒球在我們島上就像宗教一樣，我們愛棒球，我們呼吸的都是棒球；而且這次在主場比賽，我們會在波多黎各的系列賽期間，讓很多球迷感到驕傲。」

柯拉點出球迷心情轉折：氣兩天後全力挺隊 「連阿瑞納多也漂髮」

紅襪總教練、同時曾任2017年波多黎各隊總經理的柯拉（Alex Cora）也關注家鄉代表隊動向；他提到球迷最初的失落更多是因為「久違地主」與「3大球星合體」的期待落空，但現在氛圍已完全翻轉，大家把重心放回現有陣容。

「我覺得大家一開始的失望，是因為我們隔了一段時間終於再次主辦賽事，而且（林多、柯瑞亞和拜亞茲）原本要一起打。」

「所以從那個角度來看，人們大概氣了2天，接著現在大家就都站在這些傢伙這邊了，他們甚至已經把頭髮漂白了，包括阿瑞納多（Nolan Arenado）。」

阿瑞納多改披波多黎各戰袍：看到球迷連表演賽都爆滿 「只能全力以赴」

值得一提的是，過去曾兩度代表美國隊出征經典賽的8度明星三壘手阿瑞納多，這次受邀改為代表波多黎各參賽；他在對紅襪的比賽首局敲出帶打點安打，瞬間引爆的歡呼聲浪，甚至讓人誤以為是紅襪球員史托瑞（Trevor Story）建功。

「光是看到這麼多球迷，就算只是表演賽都太瘋狂了；還有球員們的熱情，甚至跟大家一起吃晚餐，你都看得出來這對他們有多重要，所以你能做的就是全力以赴，沒有別的方式。」

傳奇班底撐腰！莫里納領軍 馬丁尼茲、岡薩雷茲等名將入閣

儘管本屆名單星度不若某些經典賽年分，但波多黎各隊後勤陣容堪稱「傳奇級」：總經理由名人堂球星貝爾川坐鎮，總教練則是莫里納（Yadier Molina）領軍。

教練團還包括打擊教練馬丁尼茲（Edgar Martinez）、岡薩雷茲（Juan Gonzalez），一壘指導教練阿洛瑪二世（Sandy Alomar Jr.），三壘指導教練柯拉（Joey Cora）；昔日重砲戴爾加多（Carlos Delgado）也以顧問身分協助。

貝爾川強調，教練團的組成是刻意安排，希望年輕球員從這群「懂球的前輩」身上，把經驗直接帶進比賽內容。

「我跟年輕球員說的一件事是：我想組建一個在棒球這項運動上擁有大量智慧與知識的教練團，我告訴年輕球員要好好把握這個機會，盡量從中吸收一些東西，加進自己的球技裡，這樣他們才能持續往前走。」

少了大咖仍要拚！貝爾川：年輕球員會得到一輩子難忘的主場經驗

林多、柯瑞亞、拜亞茲缺席，甚至連投手貝里奧斯（José Berríos）等「關鍵拼圖」不在陣中，波多黎各隊仍選擇以團隊與主場氣勢迎戰；貝爾川最後相信，這樣的舞台反而能讓年輕球員獲得難以取代的養分。

「說到底，我們覺得我們有一支很不錯、很年輕而且有天分的球隊，毫無疑問，你會想念一些關鍵大咖，像林多、柯瑞亞、拜亞茲、貝里奧斯。」

「但這裡會是一個很棒的環境，能代表國家、回到波多黎各主場出賽，會讓這些年輕球員得到一段他們一輩子都會記得的經歷。」