運動雲

>

傳奇教練團坐鎮！　WBC波多黎各回聖胡安主場準備「吵翻」

▲貝爾川（Carlos Beltrán）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝爾川（Carlos Beltrán）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽將於5日正式點燃戰火，波多黎各4日在熱身賽以5比3擊敗波士頓紅襪後，球迷應援聲浪已經讓JetBlue Park宛如主場；隨著球隊即將回到Hiram Bithorn Stadium進行分組預賽，預料島上棒球迷將用更瘋狂的方式，迎接這支充滿激情的代表隊。

即便先前傳出球星林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）、拜亞茲（Javy Báez）因各種原因無法參賽，一度讓當地球迷情緒短暫降溫，但如今早已回到全力相挺的節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝爾川談代表隊使命：不常有機會把PR穿在胸前

波多黎各隊總經理貝爾川（Carlos Beltrán）直言，披上國家隊戰袍對球員而言意義重大，球隊也會用認真態度與扎實表現回應球迷期待。

「老兄，我們很認真看待這件事，我們並不常有機會把PR穿在胸前，或把PR戴在頭上；每當有這個機會，我們就會想為球迷好好表現，波多黎各是加勒比海上一座小島。」

「多年來，我們已經證明，棒球在我們島上就像宗教一樣，我們愛棒球，我們呼吸的都是棒球；而且這次在主場比賽，我們會在波多黎各的系列賽期間，讓很多球迷感到驕傲。」

柯拉點出球迷心情轉折：氣兩天後全力挺隊　「連阿瑞納多也漂髮」

紅襪總教練、同時曾任2017年波多黎各隊總經理的柯拉（Alex Cora）也關注家鄉代表隊動向；他提到球迷最初的失落更多是因為「久違地主」與「3大球星合體」的期待落空，但現在氛圍已完全翻轉，大家把重心放回現有陣容。

「我覺得大家一開始的失望，是因為我們隔了一段時間終於再次主辦賽事，而且（林多、柯瑞亞和拜亞茲）原本要一起打。」

「所以從那個角度來看，人們大概氣了2天，接著現在大家就都站在這些傢伙這邊了，他們甚至已經把頭髮漂白了，包括阿瑞納多（Nolan Arenado）。」

阿瑞納多改披波多黎各戰袍：看到球迷連表演賽都爆滿　「只能全力以赴」

值得一提的是，過去曾兩度代表美國隊出征經典賽的8度明星三壘手阿瑞納多，這次受邀改為代表波多黎各參賽；他在對紅襪的比賽首局敲出帶打點安打，瞬間引爆的歡呼聲浪，甚至讓人誤以為是紅襪球員史托瑞（Trevor Story）建功。

「光是看到這麼多球迷，就算只是表演賽都太瘋狂了；還有球員們的熱情，甚至跟大家一起吃晚餐，你都看得出來這對他們有多重要，所以你能做的就是全力以赴，沒有別的方式。」

傳奇班底撐腰！莫里納領軍　馬丁尼茲、岡薩雷茲等名將入閣

儘管本屆名單星度不若某些經典賽年分，但波多黎各隊後勤陣容堪稱「傳奇級」：總經理由名人堂球星貝爾川坐鎮，總教練則是莫里納（Yadier Molina）領軍。

教練團還包括打擊教練馬丁尼茲（Edgar Martinez）、岡薩雷茲（Juan Gonzalez），一壘指導教練阿洛瑪二世（Sandy Alomar Jr.），三壘指導教練柯拉（Joey Cora）；昔日重砲戴爾加多（Carlos Delgado）也以顧問身分協助。

貝爾川強調，教練團的組成是刻意安排，希望年輕球員從這群「懂球的前輩」身上，把經驗直接帶進比賽內容。

「我跟年輕球員說的一件事是：我想組建一個在棒球這項運動上擁有大量智慧與知識的教練團，我告訴年輕球員要好好把握這個機會，盡量從中吸收一些東西，加進自己的球技裡，這樣他們才能持續往前走。」

少了大咖仍要拚！貝爾川：年輕球員會得到一輩子難忘的主場經驗

林多、柯瑞亞、拜亞茲缺席，甚至連投手貝里奧斯（José Berríos）等「關鍵拼圖」不在陣中，波多黎各隊仍選擇以團隊與主場氣勢迎戰；貝爾川最後相信，這樣的舞台反而能讓年輕球員獲得難以取代的養分。

「說到底，我們覺得我們有一支很不錯、很年輕而且有天分的球隊，毫無疑問，你會想念一些關鍵大咖，像林多、柯瑞亞、拜亞茲、貝里奧斯。」

「但這裡會是一個很棒的環境，能代表國家、回到波多黎各主場出賽，會讓這些年輕球員得到一段他們一輩子都會記得的經歷。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

熱門新聞

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2蔡其昌曝李灝宇最新狀況

3中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

4認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

5曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

最新新聞

1世界棒球經典賽台灣運彩開盤

2預測WBC賽事抽SONY藍牙喇叭

3先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC

4東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚

5山本對台灣盼好開局：多泡幾次茶

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366