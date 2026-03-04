近13戰狂掃12勝　溫班亞瑪領軍馬刺40分痛宰七六人

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺在2月份一度寫下「11連勝」強勢表現，雖然3月首戰就破功輸球，但4日面對多名主力缺陣的費城七六人，作客的黑衫軍強勢出擊，全場在「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）貢獻10分、8籃板、4助攻、3抄截、6阻攻，攻守全面強大表現下，馬刺最終131比91痛宰七六人奪勝。

馬刺今日遠征「友愛之城」交手七六人，此戰七六人包括「大帝」恩比德（Joel Embiid）以及喬治（Paul George）都高掛免戰牌，僅有明星主控馬克西（Tyrese Maxey）一人獨挑大樑苦撐。

不過兵多將廣的馬刺毫不留情，開賽首節就取得7分領先，第2節馬刺更是內、外線齊發開火，單節灌進46分之多，上半場打完就取得78比53，超過20分大幅領先優勢。

下半場開打後，馬刺更是祭出嚴密防守，第3節又僅讓七六人拿下11分，隨後更是一度領先來到49分之多，最終也以驚人的40分差距痛宰七六人。

馬刺此戰以瓦塞爾（Devin Vassell）以及新秀哈波（Dylan Harper）各拿下22分最高，卡索（Stephon Castle）15分、10助攻，至於一哥溫班亞瑪雖然僅拿10分，但有8籃板、4助攻、3抄截、6阻攻的全面性數據。

主場慘敗的七六人方面，僅有馬克西拿下21分、8籃板、2助攻有水準表現，其餘球員狀態僅能算是乏善可陳。

▲馬刺溫班亞瑪領軍以40分之差痛宰七六人。（圖／達志影像／美聯社）