近13戰狂掃12勝　溫班亞瑪領軍馬刺40分痛宰七六人

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺在2月份一度寫下「11連勝」強勢表現，雖然3月首戰就破功輸球，但4日面對多名主力缺陣的費城七六人，作客的黑衫軍強勢出擊，全場在「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）貢獻10分、8籃板、4助攻、3抄截、6阻攻，攻守全面強大表現下，馬刺最終131比91痛宰七六人奪勝。

馬刺今日遠征「友愛之城」交手七六人，此戰七六人包括「大帝」恩比德（Joel Embiid）以及喬治（Paul George）都高掛免戰牌，僅有明星主控馬克西（Tyrese Maxey）一人獨挑大樑苦撐。

不過兵多將廣的馬刺毫不留情，開賽首節就取得7分領先，第2節馬刺更是內、外線齊發開火，單節灌進46分之多，上半場打完就取得78比53，超過20分大幅領先優勢。

下半場開打後，馬刺更是祭出嚴密防守，第3節又僅讓七六人拿下11分，隨後更是一度領先來到49分之多，最終也以驚人的40分差距痛宰七六人。

馬刺此戰以瓦塞爾（Devin Vassell）以及新秀哈波（Dylan Harper）各拿下22分最高，卡索（Stephon Castle）15分、10助攻，至於一哥溫班亞瑪雖然僅拿10分，但有8籃板、4助攻、3抄截、6阻攻的全面性數據。

主場慘敗的七六人方面，僅有馬克西拿下21分、8籃板、2助攻有水準表現，其餘球員狀態僅能算是乏善可陳。

▲馬刺溫班亞瑪領軍以40分之差痛宰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪領軍以40分之差痛宰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

近20戰狂贏16場　黃蜂27分痛宰獨行俠還讓勝率重返5成

震撼！勇士拚季後賽機會渺茫　咖哩大神柯瑞是否提前關機陷兩難

柯博文降臨台灣職籃　夢想家3月14、15日推《變形金剛》主題周

驚！聯盟「最強鐵人」倒下　馬刺巴恩斯自2021年來首度缺陣

快訊／終於打敗盧峻翔！　谷毛唯嘉生涯首度奪PLG單月MVP

快訊／戰神洋將再度換人！　基德離隊迎接內線悍將恩多回歸

2月11連勝完美戰績　馬刺橫掃單月所有個人獎項寫紀錄

罕見！金塊推出「雙塔陣」　主控莫瑞狂飆45分險勝爵士

勇士慘遭17分大逆轉　賈蘭德快艇首秀砍12分奪勝

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

