「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

針對李灝宇傳出身體不適可能退賽的情況，中華職棒會長蔡其昌稍早受訪表示，自己一到球隊下榻飯店就立即與教練團討論，並了解整體狀況。他指出，李灝宇是在打擊後感覺有些不適，隨後由隨隊防護員進行檢查，目前初步評估並沒有太大問題。

蔡其昌表示，「灝宇在打擊完之後覺得有一點不適，我們的防護員以及其他防護人員都幫他看過，初步判斷應該沒有太大的問題。」不過由於李灝宇所屬的美職底特律老虎隊相當謹慎，因此要求進一步的醫療檢查報告。

他透露，球隊下午緊急安排李灝宇前往醫院接受MRI檢查，「老虎球團非常謹慎，因為灝宇是他們很重要的資產，所以要求一定要有比較具醫學可信度的檢查報告，MRI就是最有公信力的檢查方式，所以現在灝宇正在做MRI。」

蔡其昌也表示，李灝宇本人認為身體狀況沒有太大問題，但為了讓母球團安心，仍會完成完整檢查程序，「我們希望檢查結果是沒有問題的，因為灝宇對我們來說是很重要的強打者。」

同時，中華隊啟動備案機制。蔡其昌指出，若檢查結果出現狀況，球隊不能臨時少一名戰力，因此已緊急通知味全龍內野手張政禹從台灣飛往東京待命。

「教練團不能大意，萬一真的有狀況，我們也不能少一員，所以同一時間通知政禹直接從台灣趕飛機過來東京。」蔡其昌也感謝張政禹接到通知後立刻出發，「他接到通知就立刻趕赴前線，非常辛苦。」

至於張政禹抵達時間，蔡其昌表示預計今晚就會抵達東京，「因為明天就要比賽了，所以他今天晚上就會到。」而李灝宇的MRI檢查結果預計在今晚出爐，屆時將提供給老虎球團確認，最終再決定是否需要進行名單異動。

中職稍早證實，「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

若最終真的需要更換參賽名單，蔡其昌表示，球隊將依照世界棒球經典賽（WBC）官方規定的時程辦理，「如果真的需要更換，我們會在大會規定可以換人的時間點做處理。」他指出，教練團其實早已針對各種可能狀況進行沙盤推演，包括傷兵替換等情境。至於最晚更換名單的期限，他表示沒有特別詢問細節，但已要求相關團隊務必掌握好大會規定的名單更動時間。

▲李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 李灝宇蔡其昌中華隊MRI檢查張政禹2026WBC2026WBC中華隊

