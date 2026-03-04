運動雲

韓國「核彈頭」金倒永國際新秀第1名！　美媒列WBC焦點新星

▲韓國隊金倒永。（圖／記者林敬旻攝）

▲金倒永。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，韓國隊「核彈頭」金倒永在官辦熱身賽展現火燙手感，也再次吸引國際媒體關注，美媒《MLB.com》甚至將他列為本屆賽事最值得關注的11名首次參賽球員之一，並指出這位年僅22歲的起亞虎內野手，已是同時具備長打與速度的明星球員。

韓國隊日前在日本大阪京瓷巨蛋與日本職棒球隊進行兩場熱身賽，金倒永皆以第1棒先發出賽，2日對阪神虎之戰他繳出3打數2安打、包含1支全壘打並貢獻1打點；3日對歐力士猛牛則再度轟出全壘打，3打數1安打、3打點，連續兩戰開轟展現絕佳打擊狀態。

金倒永表示，自己非常重視WBC舞台，「我認為必須參加WBC，才能稱得上是真正的國家隊球員，為了能持續參加這樣的大型賽事，我想必須在這次比賽取得好成績。」

美媒《MLB.com》在賽前專文中點名金倒永，並引用數據網站《FanGraphs》評價，將他列為「國際新秀排名第1名」的打者，報導指出，金倒永在2024年20歲球季時繳出打擊率0.347、38支全壘打、40次盜壘、109打點的驚人數據並拿下KBO聯盟MVP，已展現兼具力量與速度的全能型身手。

《FanGraphs》分析指出，金倒永是一名能運用全身力量與手部速度製造強勁擊球的打者，「如果不使用變化球，他可能會擊出超過400英尺（約122公尺）的長打讓對手措手不及。」同時也提到，雖然體型不算高大，但他的揮棒延伸與精準度都相當出色，對140公里多速球具有極強破壞力。

此外，金倒永的爆發力與腳程也備受肯定，報告指出，他從本壘跑到一壘僅需約4.1秒，速度足以守中外野，因此也有部分球界人士認為他未來可能轉往中外野發展。

阪神虎總教練藤川球兒在熱身賽親眼見識金倒永的打擊後也表示，「我覺得他是一名在打擊時能以最少動作，在瞬間集中力量揮擊的強打者，真的非常令人驚訝。」這與《FanGraphs》的分析幾乎完全一致。

隨著國際關注度不斷升高，金倒永挑戰大聯盟的可能性也逐漸成為焦點，多名球探已開始長期追蹤這名韓國新星的數據與表現，而韓國職棒乃至於起亞球團也勢必面臨未來留人與放行的抉擇。

目前韓職最大型非自由球員長約案例為韓華鷹與重砲盧施煥簽下的11年307億韓元合約，但即使如此，在大聯盟市場面前仍難以競爭，外界普遍認為，若金倒永再度打出MVP級球季，其身價勢必大幅飆升。

對起亞球團而言，看著這名年輕主砲在世界舞台持續發光固然值得驕傲，但同時也可能意味著，與這位未來之星告別的日子正在逐漸接近。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強金倒永

