陳傑憲攜手費仔衝擊WBC　預測賽事抽SONY藍牙喇叭

活動小組／綜合報導

中華英雄最強陣容集結！2026 WBC 經典賽火熱開戰，中華隊名單星光爆棚。除了靈魂人物「台灣隊長」陳傑憲外，最大亮點莫過於擁有 5 年大聯盟資歷的克里夫蘭守護者好手——「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）強勢入列。這也是他首度披上中華隊戰袍，大聯盟等級的攻守能量將成為中華隊搶勝的一大利多。為了讓球迷在追球賽時也能拚好康，ETtoday 新聞雲推出《2026 WBC 超級預測王》活動。即日起，只要參與賽事預測，展現你的「球評眼光」，就有機會將SONY 無線藍牙喇叭 、SONY無線藍牙耳罩式耳機等300 項好禮帶回家。

▲（圖／活動小組）

WBC超級預測王活動，天天預測就有機會抽SONY 無線藍牙喇叭 。（圖 / 活動小組）

● Team Taiwan立馬集氣、發揮預測超能力►►►

即日起至3月18日8點止，只要下載新聞雲App、預測每場賽事，預測成功就能參與好禮二重抽活動。第一重「場場抽」每場賽事結束，隔天立即抽出得獎結果（若遇例假日將順延抽獎）有機會抽中雀巢金牌咖啡三合一醇厚拿鐵1箱，活動結束後還能再抽第二重「好運連發抽」有機會將Nintendo Switch Lite、SONY 無線藍牙喇叭 SRS-ULT10、SONY索尼WH-CH520無線藍牙耳罩式耳機等300 項好禮等你來挑戰預測正確的次數越多，中獎機會越大。每人每天每項賽事可以預測一次，正確預測的賽事越多，中獎的機會就越大，立即參加＞＞＞

只要下載 ETtoday 新聞雲 App，登入／加入會員後，即可到預測活動頁！每場賽事每人皆可獲得 1 張免費票，還能用東森幣額外換票，每 10 枚東森幣可兌換 1 票，兌換無上限。預測正確就有機會把好禮帶回家哦！快來預測賽事贏好禮！馬上參加GO GO GO＞＞

●WBC預測王、天天預測中獎機會高►►►

《投票步驟解說》
步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，完成會員登錄步驟
步驟2、進入新聞雲APP頁面，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)
步驟3、進入活動頁，看到《WBC超級預測王》(參下圖B)進入預測賽事活動頁面
步驟4、針對每場賽事預測你心目中獲勝的隊伍，天天預測、中獎機會越大喔
A. 免費票：每場賽事皆可獲得1張免費票，無法隔日累積使用。
B. 東森幣票：票不夠用？使用「東森幣」額外增加投票券吧！10枚東森幣可兌換1張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！

▲（圖／活動小組）
※我的東森幣不夠怎麼辦? 小訣竅提醒您：
1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。
2. 單日登入完成「會員中心 > 今日任務」，單日可得 78 枚東森幣。
3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。
4.「會員中心 > 我的邀請碼」邀請 1 位新用戶，可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。

※ 活動小組將會以簡訊或 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認手機號碼以及E-mail正確及有效。

● 我想抽Switch、SONY藍牙喇叭！►►►
 

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

