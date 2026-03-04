震撼！勇士拚季後賽機會渺茫　咖哩大神柯瑞是否提前關機陷兩難

▲勇士「咖哩大神」柯瑞本季是否提前關機成為賽季後半段焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry），目前由於持續受「跑者膝」傷勢影響仍無法出賽，球團先前已對外說明，他至少還得再缺席5場比賽，最快要等到3月中旬後才可能回到場上。不過在例行賽僅剩21場的情況下，勇士距離西部第6名已有5.5場勝差，排名壓力之大，也讓是否安排柯瑞提前「關機」停賽成為眼前最大難題。

自柯瑞受傷後，勇士近11戰吞下7敗，包含多場在關鍵第4節失守，慘遭逆轉的比賽。美國媒體分析指出，少了柯瑞的勇士攻防影響明顯，特別是在巴特勒（Jimmy Butler）膝傷本季報銷無法出賽的狀況下，球隊幾乎找不到穩定的終結點。考量目前西部名次與追趕難度，外界普遍認為，勇士沒有必要冒險提前讓柯瑞復出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依照季後賽制度，勇士至少得站上西部第6才能直接取得門票，否則只能寄望附加賽續命。然而就算闖關成功，後續仍可能面對奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺等西區一線勁旅，晉級前景並不樂觀。

外媒透露，柯瑞至今尚未恢復完整訓練，最快可能得等到3月16日對上紐約尼克之戰才有進一步評估。只是柯瑞本人回歸意願強烈，希望能在季後賽前協助球隊爭取更有利的位置。

現年37歲的柯瑞，本賽季平均仍能攻下27.2分、3.5籃板、4.8助攻，整體三分球命中率高達39.1%。