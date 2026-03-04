運動雲

>

震撼！勇士拚季後賽機會渺茫　咖哩大神柯瑞是否提前關機陷兩難

▲勇士「咖哩大神」柯瑞狂砍38分，但球隊仍苦吞2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士「咖哩大神」柯瑞本季是否提前關機成為賽季後半段焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry），目前由於持續受「跑者膝」傷勢影響仍無法出賽，球團先前已對外說明，他至少還得再缺席5場比賽，最快要等到3月中旬後才可能回到場上。不過在例行賽僅剩21場的情況下，勇士距離西部第6名已有5.5場勝差，排名壓力之大，也讓是否安排柯瑞提前「關機」停賽成為眼前最大難題。

自柯瑞受傷後，勇士近11戰吞下7敗，包含多場在關鍵第4節失守，慘遭逆轉的比賽。美國媒體分析指出，少了柯瑞的勇士攻防影響明顯，特別是在巴特勒（Jimmy Butler）膝傷本季報銷無法出賽的狀況下，球隊幾乎找不到穩定的終結點。考量目前西部名次與追趕難度，外界普遍認為，勇士沒有必要冒險提前讓柯瑞復出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依照季後賽制度，勇士至少得站上西部第6才能直接取得門票，否則只能寄望附加賽續命。然而就算闖關成功，後續仍可能面對奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺等西區一線勁旅，晉級前景並不樂觀。

外媒透露，柯瑞至今尚未恢復完整訓練，最快可能得等到3月16日對上紐約尼克之戰才有進一步評估。只是柯瑞本人回歸意願強烈，希望能在季後賽前協助球隊爭取更有利的位置。

現年37歲的柯瑞，本賽季平均仍能攻下27.2分、3.5籃板、4.8助攻，整體三分球命中率高達39.1%。

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩大神季後賽Stephen Curry

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

柯博文降臨台灣職籃　夢想家3月14、15日推《變形金剛》主題周

柯博文降臨台灣職籃　夢想家3月14、15日推《變形金剛》主題周

驚！聯盟「最強鐵人」倒下　馬刺巴恩斯自2021年來首度缺陣

驚！聯盟「最強鐵人」倒下　馬刺巴恩斯自2021年來首度缺陣

快訊／終於打敗盧峻翔！　谷毛唯嘉生涯首度奪PLG單月MVP

快訊／終於打敗盧峻翔！　谷毛唯嘉生涯首度奪PLG單月MVP

快訊／戰神洋將再度換人！　基德離隊迎接內線悍將恩多回歸

快訊／戰神洋將再度換人！　基德離隊迎接內線悍將恩多回歸

2月11勝0敗完美戰績　馬刺橫掃單月所有個人獎項寫紀錄

2月11勝0敗完美戰績　馬刺橫掃單月所有個人獎項寫紀錄

罕見！金塊推出「雙塔陣」　主控莫瑞狂飆45分險勝爵士

罕見！金塊推出「雙塔陣」　主控莫瑞狂飆45分險勝爵士

勇士慘遭17分大逆轉　賈蘭德快艇首秀砍12分奪勝

勇士慘遭17分大逆轉　賈蘭德快艇首秀砍12分奪勝

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

快訊／「護國神Q」失效　洋基工程驚傳宣布釋出戴維斯

快訊／「護國神Q」失效　洋基工程驚傳宣布釋出戴維斯

籃球也可以很時尚！　TPBL宣布與時裝品牌合作、球星上伸展台走秀

籃球也可以很時尚！　TPBL宣布與時裝品牌合作、球星上伸展台走秀

【最強止痛藥】媽開完刀臉腫腫，兒子突告白直接暖到！

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」

最新新聞

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2WBC開戰！高雄飯店轉播賽事挺中華隊　

3揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持

4斯庫巴爾遭批「笑到不行的小角色」

5勇士戰機卡關　柯瑞是否提前關機兩難

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366