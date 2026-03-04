揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持　徐若熙搭檔捕手未定

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將開打，中華隊持續進行最後備戰。捕手林家正在昨天賽後進行守備特訓，首席兼捕手教練高志綱協助調整，希望幫助他在比賽前調整到最自在的狀態。至於首戰由徐若熙先發時，將由誰搭配蹲捕，高志綱直言都還在討論當中。

談到林家正賽後加練，高志綱表示，其實並不是特別的安排，而是希望在比賽前幫助選手釐清疑惑，「「也不是什麼特別的訓練，我覺得現在要進入比賽，就是希望讓選手更篤定。」他透露，兩人在練習與比賽中有討論一些細節，因此在練習結束後還有時間，就針對林家正感到疑惑的部分再做調整。

高志綱表示，目標是找到最適合林家正、讓他在當下最舒服的方式，經過昨天的訓練到今天已經有明顯收穫，「今天的表現比昨天更好，雖然只是練習，但如果練習有好的結果，面對比賽就會比較有自信一點。」

高志綱進一步透露，林家正對自己要求完美，有時會想把每個細節都做到最好，「但現在已經接近比賽，希望他在練習做出來的東西，比賽就照著做，不需要再給自己更高的要求。」

經過調整後，林家正的不安定感已經減少，高志綱表示，「今天看起來他的表現非常好。」他認為只要在練習建立好的結果，自然能帶進比賽並累積信心。

中華隊首戰明天由徐若熙先發，捕手人選是否已經確定，高志綱表示教練團仍會再討論，「我們希望讓狀況比較好的優先，不管任何位置，調整比較快、能比較快進入比賽節奏的，就會優先考慮。」

屆時預計是林家正與蔣少宏之間做選擇，高志綱坦言，「看起來少宏目前是比較自在地在面對比賽。」不過他也強調，林家正並不是狀況不好，只是對自己的要求更高，「我們希望他能更自然地去面對比賽，這一點比較重要。」