運動雲

>

揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持　徐若熙搭檔捕手未定

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將開打，中華隊持續進行最後備戰。捕手林家正在昨天賽後進行守備特訓，首席兼捕手教練高志綱協助調整，希望幫助他在比賽前調整到最自在的狀態。至於首戰由徐若熙先發時，將由誰搭配蹲捕，高志綱直言都還在討論當中。

談到林家正賽後加練，高志綱表示，其實並不是特別的安排，而是希望在比賽前幫助選手釐清疑惑，「「也不是什麼特別的訓練，我覺得現在要進入比賽，就是希望讓選手更篤定。」他透露，兩人在練習與比賽中有討論一些細節，因此在練習結束後還有時間，就針對林家正感到疑惑的部分再做調整。

高志綱表示，目標是找到最適合林家正、讓他在當下最舒服的方式，經過昨天的訓練到今天已經有明顯收穫，「今天的表現比昨天更好，雖然只是練習，但如果練習有好的結果，面對比賽就會比較有自信一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高志綱進一步透露，林家正對自己要求完美，有時會想把每個細節都做到最好，「但現在已經接近比賽，希望他在練習做出來的東西，比賽就照著做，不需要再給自己更高的要求。」

經過調整後，林家正的不安定感已經減少，高志綱表示，「今天看起來他的表現非常好。」他認為只要在練習建立好的結果，自然能帶進比賽並累積信心。

中華隊首戰明天由徐若熙先發，捕手人選是否已經確定，高志綱表示教練團仍會再討論，「我們希望讓狀況比較好的優先，不管任何位置，調整比較快、能比較快進入比賽節奏的，就會優先考慮。」

屆時預計是林家正與蔣少宏之間做選擇，高志綱坦言，「看起來少宏目前是比較自在地在面對比賽。」不過他也強調，林家正並不是狀況不好，只是對自己的要求更高，「我們希望他能更自然地去面對比賽，這一點比較重要。」

關鍵字： 中華隊WBC林家正捕手備戰2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

【你是鱷魚嗎？】原民哥隨身繫帶「開酒工具」竟用牙咬開啤酒罐

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」

最新新聞

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2WBC開戰！高雄飯店轉播賽事挺中華隊　

3揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持

4斯庫巴爾遭批「笑到不行的小角色」

5勇士戰機卡關　柯瑞是否提前關機兩難

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366